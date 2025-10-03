रावण दहन देख रही थी भीड़... अचानक बेकाबू हुआ हाथी, दशहरा मेले का वीडियो सामने आया

Elephant Attack Video: दशहरा मेले में इस बार कई जगहों पर ऐसे वाकये देखने को मिले, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने. यहां अचानक जब रावण का पुतला जल रहा था और लोग उसका मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक वहां मेले के बीच शोभायात्रा में हाथी बेकाबू हो गया और भगदड़ मच गई.
राजस्थान के कोटा शहर में रावण दहन के दौरान दशहरे मैदान में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सवारी जब पहुंची तो इस दौरान शोभायात्रा में शामिल एक हाथी पटाखे की आवाज से बेकाबू हो गया. बेकाबू होने पर वहां मौजूद भीड़ में भगदड़ सी मच गई. हालांकि किस्मत की बात ये रही कि हाथी पर सवार महावत ने उसको थोड़ी देर में ही काबू में कर लिया. सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे हाथी के हल्का सा बेकाबू होने से भगदड़ सी मच गई. लोग इधर उधर भागने लगे. राहत की बात यह रही कि इस घटनाक्रम में कोई घायल नहीं हुआ लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
कोटा शहर की मुख्य रामलीला में सबसे बड़ा रावण का दहन भी हुआ. यहां 132वें राष्ट्रीय मेला दशहरा में रावण का 233 फीट का पुतला तैयार किया गया था. ये रावण का सबसे ऊंचा पुतला था.
कोटा में सबसे बड़ा रावण का सेंसर सिस्टम ठप
कोटा में रावण का पुतला जलने के दौरान सेंसर सिस्टम ठप हो गया. 7.30 बजे रावण दहन का समय था, लेकिन रात 9.30 बजे तक मशक्कत चलती रही. नगर निगम की अग्निशमन टीम को मैनुअल तरीके से मोर्चा संभालना पड़ा. हाइड्रोलिक क्रेन के जरिये रावण के पुतले के कई अलग अलग हिस्सों को जलाने का प्रयास किया गया. हजारों की भीड़ इस दौरान दशहरा मैदान में रावण दहन देखने का इंतजार करती रही. फिर देर रात तक रावण को पूरा जलाया गया.
