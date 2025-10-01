विज्ञापन
विशेष लिंक

देखिए दिल्ली की 'पिंक रामलीला', राम से हनुमान और रावण तक सब महिलाएं

Delhi Ramleela: पिछले दो महीनों से लगातार ट्रेनिंग के बाद ये मंडली अब दर्शकों के सामने पूरी तैयारी के साथ उतरी है. दिलचस्प बात यह है कि आयोजक से लेकर कलाकार तक, सभी महिलाएं ही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
देखिए दिल्ली की 'पिंक रामलीला', राम से हनुमान और रावण तक सब महिलाएं
  • दिल्ली में पहली बार पिंक रामलीला का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी किरदार महिलाएं निभा रही हैं.
  • इस मंडली की सभी महिला कलाकार अलग-अलग पृष्ठभूमि से हैं. 2 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये मंच पर उतरी हैं.
  • रामलीला मैदान में बच्चों के लिए झूले और ऑपरेशन सिंदूर सेल्फी पॉइंट जैसी आकर्षक चीजें लगाई गई हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

रामलीला तो आपने बहुत देखी होगी लेकिन क्या आपने कभी पिंक रामलीला के बारे में सुना है. एक ऐसी रामलीला, जिसमें भगवान राम से लेकर हनुमान और रावण तक सभी किरदार पुरुष की जगह महिलाएं हों. दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में ऐसी ही रामलीला का मंचन इस बार किया जा रहा है. यहां पहली बार 'पिंक रामलीला' का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राम, लक्ष्मण, हनुमान से लेकर रावण तक सभी भूमिकाएं महिलाएं निभा रही हैं.

ये भी पढ़ें- कब होगा रावण दहन और कब मनाया जाएगा दशहरा? जानें शुभ मुहूर्त से लेकर धार्मिक महत्व तक सब कुछ

महिलाओं वाली खास रामलीला

मुरादाबाद से आई इस मंडली की सभी कलाकार महिलाएं हैं. इनमें कोई बुटीक चलाती है, कोई जॉब के साथ एमबीए की पढ़ाई कर रही है, कोई पोस्ट-ग्रेजुएट है तो कोई नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही है. अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने के बावजूद इन महिलाओं में एक ही जज़्बा है-कुछ नया करने का, सीखने का और मंच पर अपनी पहचान बनाने का.

Latest and Breaking News on NDTV

पिछले दो महीनों से लगातार ट्रेनिंग के बाद ये मंडली अब दर्शकों के सामने पूरी तैयारी के साथ उतरी है. दिलचस्प बात यह है कि आयोजक से लेकर कलाकार तक, सभी महिलाएं ही हैं.

बारिश में भी नहीं टूटा हौसला

सोमवार को दिल्ली में हुई बारिश और मैदान में पानी भर जाने के बावजूद महिलाओं का उत्साह कम नहीं हुआ. पिंक रामलीला को दर्शकों की भरपूर सराहना मिल रही है.

पिंक रामलीला में क्या है खास?

रामलीला मैदान को आकर्षक बनाने के लिए कई पहल की गई हैं. बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, मां वैष्णो देवी की तरह गुफा वाला मंदिर बनाया गया है और ‘ऑपरेशन सिंदूर' सेल्फी पॉइंट भी दर्शकों के बीच खासी लोकप्रियता बटोर रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

महिलाएं निभा रहीं पुरुषों वाले किरदार

दिल्ली की यह पिंक रामलीला सिर्फ धार्मिक मंचन नहीं, बल्कि महिलाओं की सशक्तिकरण और बराबरी का प्रतीक है. यहां मंच पर वह किरदार महिलाएं निभा रही हैं, जिन्हें सदियों से पुरुष ही निभाते आए हैं. दर्शकों का कहना है कि महिलाओं की यह टोली अपने आत्मविश्वास और मेहनत से एक नई मिसाल पेश कर रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dussehra 2025, Delhi Ramleela, Pink Ramleela, Delhi Pink Ramleela, Womens In Ramleela
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com