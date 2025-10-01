देखिए दिल्ली की 'पिंक रामलीला', राम से हनुमान और रावण तक सब महिलाएं

रामलीला तो आपने बहुत देखी होगी लेकिन क्या आपने कभी पिंक रामलीला के बारे में सुना है. एक ऐसी रामलीला, जिसमें भगवान राम से लेकर हनुमान और रावण तक सभी किरदार पुरुष की जगह महिलाएं हों. दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में ऐसी ही रामलीला का मंचन इस बार किया जा रहा है. यहां पहली बार 'पिंक रामलीला' का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राम, लक्ष्मण, हनुमान से लेकर रावण तक सभी भूमिकाएं महिलाएं निभा रही हैं.

ये भी पढ़ें- कब होगा रावण दहन और कब मनाया जाएगा दशहरा? जानें शुभ मुहूर्त से लेकर धार्मिक महत्व तक सब कुछ

महिलाओं वाली खास रामलीला

मुरादाबाद से आई इस मंडली की सभी कलाकार महिलाएं हैं. इनमें कोई बुटीक चलाती है, कोई जॉब के साथ एमबीए की पढ़ाई कर रही है, कोई पोस्ट-ग्रेजुएट है तो कोई नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही है. अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने के बावजूद इन महिलाओं में एक ही जज़्बा है-कुछ नया करने का, सीखने का और मंच पर अपनी पहचान बनाने का.

पिछले दो महीनों से लगातार ट्रेनिंग के बाद ये मंडली अब दर्शकों के सामने पूरी तैयारी के साथ उतरी है. दिलचस्प बात यह है कि आयोजक से लेकर कलाकार तक, सभी महिलाएं ही हैं.

बारिश में भी नहीं टूटा हौसला

सोमवार को दिल्ली में हुई बारिश और मैदान में पानी भर जाने के बावजूद महिलाओं का उत्साह कम नहीं हुआ. पिंक रामलीला को दर्शकों की भरपूर सराहना मिल रही है.

पिंक रामलीला में क्या है खास?

रामलीला मैदान को आकर्षक बनाने के लिए कई पहल की गई हैं. बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, मां वैष्णो देवी की तरह गुफा वाला मंदिर बनाया गया है और ‘ऑपरेशन सिंदूर' सेल्फी पॉइंट भी दर्शकों के बीच खासी लोकप्रियता बटोर रहा है.

महिलाएं निभा रहीं पुरुषों वाले किरदार

दिल्ली की यह पिंक रामलीला सिर्फ धार्मिक मंचन नहीं, बल्कि महिलाओं की सशक्तिकरण और बराबरी का प्रतीक है. यहां मंच पर वह किरदार महिलाएं निभा रही हैं, जिन्हें सदियों से पुरुष ही निभाते आए हैं. दर्शकों का कहना है कि महिलाओं की यह टोली अपने आत्मविश्वास और मेहनत से एक नई मिसाल पेश कर रही है.