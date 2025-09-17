विज्ञापन
विशेष लिंक

रावण है या आयरन मैन? कोटा में 9500 किलो लोहे का दशानन, 300 किलो का सिर और रिमोट से होगा दहन

इतने विशाल पुतले को खड़ा करने के लिए 6 फीट गहरा और 25 फीट चौड़ा पक्का फाउंडेशन तैयार किया गया है. 2 क्रेन, जेसीबी और करीब 100 मजदूरों की मदद से रावण को सिर्फ 3 घंटे में खड़ा कर दिया जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
रावण है या आयरन मैन? कोटा में 9500 किलो लोहे का दशानन, 300 किलो का सिर और रिमोट से होगा दहन
  • कोटा में बनाए जा रहे 215 फीट ऊंचे रावण पुतले का वजन करीब बारह टन होगा जिसमें नौ हजार पांच सौ किलो लोहा लगेगा
  • रावण के सिर का मुख्य भाग पच्चीस फीट ऊंचा है तथा उसके नौ अन्य सिर तीन गुणा छह फीट आकार के अलग-अलग हैं
  • इस बार रावण का दहन रिमोट कंट्रोल से किया जाएगा जिसमें पुतले में बीस जगह सेंसर लगाए गए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

कोचिंग सिटी कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला इस बार इतिहास रचने जा रहा है. यहां तैयार हो रहा रावण का पुतला न केवल देश का सबसे ऊंचा होगा, बल्कि तकनीक और कारीगरी का अनोखा संगम भी पेश करेगा. 215 फीट ऊंचे इस विशाल पुतले का वजन करीब 12 टन होगा और इसमें 9500 किलो लोहा लगाया गया है. खास बात यह है कि पहली बार इसका दहन रिमोट से किया जाएगा.

पुतले को बनाया जा रहा है भव्य

हरियाणा के अंबाला से आए कारीगर तेजेंद्र चौहान और उनकी टीम पिछले चार महीनों से इस पुतले को तैयार करने में जुटी हुई है. रावण का धड़ मजबूत लोहे के स्ट्रक्चर पर बना है. उसका 25 फीट का मुख्य सिर और बाकी 9 सिर अलग-अलग 3x6 फीट के हैं. सिर्फ चेहरे का वजन ही 300 किलो है, जबकि मुकुट 60 फीट ऊंचा है, जिसे चार हिस्सों में तैयार किया गया है. रावण की मूंछें इस बार और भी घनी और ऊपर की ओर मुड़ी हुई होंगी. 50 फीट लंबी तलवार और 40 फीट की जूतियां इसे और खास बनाती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

रावण परिवार के पुतले भी होंगे आकर्षण

कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी इस बार 60-60 फीट ऊंचे बनाए जा रहे हैं. प्रत्येक पुतले का वजन 1000 किलो होगा और इनमें 500-500 किलो लोहा लगा है. इनके चेहरे 10-10 फीट के हैं और वजन करीब 80-80 किलो है.

Latest and Breaking News on NDTV

आधुनिक तकनीक का हो रहा है उपयोग

इतने विशाल पुतले को खड़ा करने के लिए 6 फीट गहरा और 25 फीट चौड़ा पक्का फाउंडेशन तैयार किया गया है. 2 क्रेन, जेसीबी और करीब 100 मजदूरों की मदद से रावण को सिर्फ 3 घंटे में खड़ा कर दिया जाएगा. दहन के लिए पुतले में 20 जगह सेंसर लगाए जा रहे हैं. रिमोट का बटन दबते ही पहले छत्र, फिर मुकुट और अंत में पूरा पुतला आतिशबाजी और पटाखों के साथ जल उठेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

बदला गया स्थान और दर्शकों का रोमांच

इस बार रावण दहन विजयश्री रंगमंच के बजाय किशोरपुरा थाने के सामने होगा, जहां पुतले का मुख कोटा थर्मल पावर प्लांट की ओर रहेगा. हालांकि इस बार पुतले में कोई मूवमेंट नहीं होगा न तलवार चलेगी, न आंखें. लेकिन एलईडी लाइट्स और आतिशबाजी इसे और भव्य बना देंगी.

Latest and Breaking News on NDTV

करीब 20 मिनट तक चलने वाला यह दृश्य लाखों श्रद्धालुओं के लिए रोमांचक अनुभव होगा. आयोजन समिति और कारीगरों का दावा है कि यह दशहरा न केवल कोटा बल्कि पूरे देश के लिए यादगार और ऐतिहासिक बन जाएगा.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kota Dussehra Mela, Kota Ravan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com