चलती कार के साइड मिरर से अचानक निकल आया सांप, देख लोगों की निकल गईं चीखें

Snake in Car: हाल ही में वायरल इस दिल दहला देने वाले वीडियो में चलती कार के साइड मिरर से अचानक एक सांप बाहर निकलता नजर आ रहा है. बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वह मिरर में मचलता और फुफकारता नजर आता है.

चलती कार के साइड मिरर पर मचलता और फुफकारता नजर आया सांप, मंजर देख कांप उठा लोगों का कलेजा

Snake Viral Video In Car: सोचिए, आप आराम से गाड़ी चला रहे हों, गाना बज रहा हो, मौसम सुहाना हो और तभी आपकी कार के शीशे से एक फुफकारता सांप बाहर आ जाए. कुछ ऐसा ही हुआ तमिलनाडु के नमक्कल-सेलम रोड पर, जब एक कार के साइड मिरर से अचानक जहरीला सांप बाहर निकल आया. वो पल इतना खतरनाक था कि ड्राइवर के साथ-साथ पास से गुजर रहे बाइक सवार भी दहशत में आ गए.

कार के मिरर में छिपा बैठा था सांप (Snake Emerging Out Of Moving Car Side Mirror)

जानकारी के मुताबिक, सांप कार के साइड मिरर के अंदर छिपा हुआ था. जब गाड़ी सड़क पर चली तो सांप शायद गर्मी या आवाज से परेशान होकर बाहर आने लगा. जैसे ही उसने फन फैलाया, सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. बाइक सवारों ने जोर से चिल्लाया...सांप-सांप. ड्राइवर ने फौरन गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और बाहर निकल आया.

बुलानी पड़ी Snake Catcher Team (Snake in Mirror Viral)

ड्राइवर ने तुरंत लोकल स्नेक कैचर टीम को बुलाया. कुछ ही मिनटों में एक्सपर्ट टीम मौके पर पहुंची और सावधानी से सांप को मिरर से बाहर निकाला. इस दौरान दर्जनों लोग वहां जुट गए और इस रोमांचक (और डरावने) पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगे.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (snake on car)

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूजर्स ने लिखा, 'ये तो Real-Life Horror Movie है.' वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह घटना बाकी ड्राइवर्स के लिए बड़ी सीख है...'हर मौसम में कार स्टार्ट करने से पहले जांच जरूर करें.'

