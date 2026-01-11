लंबे समय बाद पटना पहुंचे तेजस्वी, कहा- 100 दिन तक नीतीश सरकार पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके बाद...

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद रविवार को RJD नेता तेजस्वी यादव लंबे समय बाद पटना पहुंचे. पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की. इस बातचीत में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के साथ-साथ राज्य की मौजूदा सरकार और उसके फैसलों पर भी बात की. तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं दी. तेजस्वी ने कहा, "आप सब लोगों को सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं. आप सब लोग जानते हैं पिछले साल चुनाव संपन्न हुआ है. पिछले चुनाव में लोक हारा है और तंत्र जीता है. आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है."

तेजस्वी ने आगे कहा कि जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया. हम लोग सब जानते हैं क्या षड्यंत्र रचा गया? छल-कपट से यह लोग चुनाव जीते हैं. नई सरकार कैसे बनी है. यह पूरा देश और बिहार की जनता जानती है?

100 दिन तक इस सरकार पर कुछ नहीं बोलेंगेः तेजस्वी यादव

इसके बाद तेजस्वी ने कहा, "हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं. ऐसे में 100 दिन तक हमलोग इस सरकार और सरकार के फैसलों पर कुछ नहीं बोलेंगे. 100 दिन बाद देखते हैं कि हमारी माताओं-बहनों को दो-दो लाख रुपए मिलता है या नहीं. एक करोड़ युवाओं को नौकरियां कब मिलती है. हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात कही गई है, लगते हैं या नहीं लगते हैं. इन लोगों ने जो घोषणापत्र जारी किया है, उस पर कितना अमल होता है."

10-10 हजार पाने वाली महिलाओं को 2-2 लाख नहीं मिला तो होगा हल्लाबोल

इसके बाद जब मीडिया ने सवाल पूछा कि बिहार में क्राइम बढ़ गया है. इस पर तेजस्वी ने कहा कि 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे. उसके बाद देखते हैं. तेजस्वी का यह बयान बिहार में आने वाले दिनों में होने वाली राजनीति की ओर स्पष्ट इशारा कर गया. मतलब साफ है कि बिहार में 100 दिनों बाद यदि 10-10 हजार पाने वाली महिलाओं को सरकार 2-2 लाख रुपए नहीं देती है तो तेजस्वी हल्लाबोल करेंगे.



