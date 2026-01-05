विज्ञापन
पालतू सांप को हाथ से खिलाना पड़ा भारी, जान बचाने के लिए कटवाना पड़ा अंगूठा

शौक अगर हद से गुजर जाए, तो जानलेवा भी हो सकता है. एक शख्स अपने पालतू जहरीले सांप को मोहब्बत से खाना खिला रहा था, लेकिन चंद सेकेंड में यही शौक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया. हालात ऐसे बने कि जान बचाने के लिए अंगूठा काटना पड़ा.

पालतू सांप की मोहब्बत पड़ी भारी, चीन में हैरान करने वाली घटना

Man Loses Thumb After Snake Bite: सोचिए...जिस हाथ से आप मोहब्बत से अपने पालतू को खाना खिला रहे हों, वही हाथ कुछ ही घंटों बाद आपकी जिंदगी से जुदा हो जाए तो? चीन में एक शख्स का सांपों के लिए जुनून उस वक्त खौफनाक मोड़ ले बैठा, जब उसका पालतू जहरीला सांप अचानक हमला कर बैठा. मामला इतना संगीन हो गया कि जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसका अंगूठा काटना पड़ा. यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि खतरनाक शौक की कीमत चुकाने की दर्दनाक दास्तान है.

पालतू सांप और खतरनाक शौक (Chinese Man Bitten by Pet Snake)

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग में रहने वाले हुआंग नाम के एक शख्स को बचपन से ही सांपों का शौक था. इसी शौक के चलते उन्होंने एक बेहद जहरीले लंबे नाक वाले सांप को पालतू बना लिया. चीनी लोककथाओं में इस सांप को 'पांच कदम वाला सांप' कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसके काटने के बाद इंसान पांच कदम भी नहीं चल पाता.

जब खाना खिलाते वक्त सांप ने काट लिया (Snake Bite During Hand Feeding)

कुछ समय पहले हुआंग का सांप बीमार हो गया और खुद से खाना नहीं खा पा रहा था. इंसानियत और अपनापन दिखाते हुए हुआंग उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, तभी अचानक सांप ने उनकी उंगली में जोरदार काट लिया. जहर तेजी से शरीर में फैलने लगा और हालात बिगड़ते चले गए.

जहर ने बिगाड़ दी खून की प्रक्रिया (Pet Snake Bite China)

हुआंग के मुताबिक, सांप के जहर ने उनके खून के थक्के जमने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया. अंगूठे में नेक्रोसिस यानी टिश्यू डैमेज शुरू हो गया. डॉक्टरों के पास एक ही रास्ता बचा...संक्रमण फैलने से रोकने के लिए अंगूठा काटना. यह फैसला मुश्किल था, लेकिन जान बचाने के लिए जरूरी.

विदेशी पालतू जानवरों पर चेतावनी (Warning on Exotic Pets)

चीन में हाल के वर्षों में असामान्य और विदेशी पालतू जानवर पालने का चलन तेजी से बढ़ा है. शेनझेन CDC के डॉक्टर लियू वेई का कहना है कि ऐसे जानवरों में खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी हो सकते हैं. ये शौक कब मौत का सबब बन जाए, कहा नहीं जा सकता. यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि चेतावनी है कि खतरनाक जानवरों को पालतू बनाना जानलेवा साबित हो सकता है. शौक और जुनून अच्छे हैं, लेकिन जब बात जान की हो, तो समझदारी जरूरी है. वरना एक पल की मोहब्बत जिंदगी भर का अफसोस बन सकती है.

