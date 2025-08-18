धरती का सबसे लंबा और जहरीला सांप, 18 फीट लंबे इस किंग कोबरा को देख उड़े लोगों के होश

King cobra 18 feet viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. इस वीडियो में दिख रहा सांप कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे लंबा और सबसे जहरीला सांप...मलयेशियन किंग कोबरा है. करीब 18 फीट लंबा यह सांप जब कैमरे में कैद हुआ, तो लोग हैरान रह गए. किसी ने इसे भगवान का चमत्कार कहा, तो किसी ने डरावनी चेतावनी.

'सांपों का राजा' क्यों कहलाता है? (Longest venomous snake in the world)

वायरल वीडियो में एक लड़का अपने हाथों में इस विशाल किंग कोबरा को पकड़े हुए नजर आ रहा है. सांप की चमकदार काली-पीली खाल, फूली हुई पूंछ और डरावना आकार देखकर मौके पर मौजूद लोग सहम गए. किंग कोबरा सिर्फ अपनी लंबाई के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, घातक जहर और अनोखी शिकार करने की तकनीक के लिए भी मशहूर है. खास बात यह है कि यह सांप दूसरे सांपों को भी खा जाता है. यही वजह है कि इसे 'सांपों का राजा' कहा जाता है.

This is a Malaysian King Cobra. The longest venomous snake on the planet. It is the longest of the different subspecies of King Cobra, as well. Adult males can possibly reach up to 17ft to 18ft (5m). pic.twitter.com/GpuztXp9LB — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 15, 2025

इतना जहरीला कि मार दे हाथी को (World longest poisonous snake)

विशेषज्ञों के अनुसार, मलयेशियन किंग कोबरा का जहर इतना ताकतवर होता है कि यह कुछ ही घंटों में एक वयस्क हाथी तक को मौत के घाट उतार सकता है. हालांकि, यह सांप इंसानों पर आसानी से हमला नहीं करता. यह तभी हमला करता है जब उसे खतरा महसूस होता है. मादा किंग कोबरा अपने अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसला भी बनाती है और इस दौरान बेहद आक्रामक हो जाती है. यह विशेषता सांपों में सिर्फ किंग कोबरा को ही अलग बनाती है.

लोगों की प्रतिक्रिया (venomous snake)

वीडियो एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया गया और देखते ही देखते लाखों व्यूज़ और हजारों लाइक्स मिल गए. एक यूजर ने लिखा, ये तो किसी फिल्म का सीन लगता है. दूसरे ने कहा, इतना विशाल सांप देखना किसी चमत्कार से कम नहीं. वहीं कई लोग इसे देखकर दहशत में आ गए.

