गले में सांप डालकर बाजार घूम रहा था लड़का, अचानक काटने से पहुंच गया अस्पताल, देखें VIDEO

ओडिशा के भद्रक जिले से एक हैरान कर देने वाली और डरावनी घटना सामने आई है. बॉन्त इलाके में मंगलवार को एक युवक उस वक्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जब वह अपने गले में सांप डालकर बाजार में घूम रहा था. अचानक सांप ने उसे काट लिया और उसकी हालत बिगड़ने लगी.

घायल युवक की पहचान सुबाल साहू के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री है. जानकारी के अनुसार, सुबाल अपने गले में एक रंग-बिरंगा और दुर्लभ सांप लपेटे हुए बाजार में घूम रहा था और लोगों को दिखा रहा था. इसी दौरान सांप अचानक उग्र हो गया और उसने सुबाल के दाहिने हाथ पर कई बार काट लिया, जिससे खून बहने लगा.

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सांप के काटने के बावजूद सुबाल उसे छेड़ता रहा. वह सांप के मुंह को अपने गाल से लगाता और उसकी जीभ को छूता नजर आया. यह लापरवाही उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हुई.

सांप के काटने के बाद सुबाल की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. उसे तुरंत भद्रक जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों ने उसे निगरानी में रखा हुआ है.