ये चीज लगाकर सो गई लड़की, सोकर उठी तो बन गई नागिन! पीठ की लकीरें देख मुंह से निकल गई चीखें

Tingting snake skin: कभी-कभी छोटी सी लापरवाही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है. चीन के जिआंगसु (Jiangsu) प्रांत की रहने वाली 40 वर्षीय टिंगटिंग (Tingting) की कहानी कुछ ऐसी ही है. दस साल पहले उनके पैर पर हल्की खुजली और लाल धब्बे नजर आए. उन्हें लगा ये बस एलर्जी है, पर धीरे-धीरे यह बढ़कर पूरे शरीर में फैल गई. डॉक्टर से सलाह लेने के बजाय टिंगटिंग ने इंटरनेट पर खोज शुरू की और एक 'प्योर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन क्रीम' खरीद ली, जिसकी खूबियां सुनकर कोई भी प्रभावित हो जाए.

शुरुआत में मिला आराम, लेकिन फिर...(Chinese woman suffering skin problem)

पहले कुछ महीनों में क्रीम ने ऐसा असर दिखाया कि टिंगटिंग को लगा उन्होंने सही इलाज पा लिया है. खुजली खत्म, त्वचा चमकदार और मन में संतोष. पर धीरे-धीरे उनका शरीर इस क्रीम पर निर्भर होता चला गया. वे सालों तक इसे लगाती रहीं...बिना किसी मेडिकल सलाह के, पर अब नतीजा यह हुआ कि उनका शरीर अंदर से टूट गया. त्वचा पर लाल-बैंगनी सांप जैसी लकीरें, पैरों में सूजन, उल्टियां और थकान जैसे लक्षण दिखाई देने लगे. हालत बिगड़ने पर उन्हें नानजिंग के झोंगडा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

डॉक्टरों ने बताया असली कारण (traditional Chinese medicine)

अस्पताल के त्वचा विशेषज्ञ डॉ. वांग फेई ने जांच के बाद बताया कि जिस क्रीम को 'हर्बल' बताया गया था, उसमें भारी मात्रा में स्टेरॉयड्स मिले. स्टेरॉयड्स लंबे समय तक इस्तेमाल करने से शरीर का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है. टिंगटिंग के मामले में तो एड्रेनल ग्लैंड फेल्योर जैसी गंभीर स्थिति हो गई थी. डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि 'हर हर्बल या नेचुरल चीज सुरक्षित नहीं होती. झूठे दावों पर भरोसा करने से शरीर को स्थायी नुकसान हो सकता है.'

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा (China woman skin allergy)

जैसे ही यह खबर सामने आई, चीनी सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे. किसी ने लिखा, '10 साल तक खुद इलाज करती रहीं, अब भुगतना पड़ा.' दूसरे ने कहा, 'ऐसे प्रोडक्ट बेचने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.' हालांकि, अब टिंगटिंग का इलाज जारी है और उनकी हालत में सुधार है, लेकिन यह कहानी हर किसी के लिए एक बड़ी सीख है.

