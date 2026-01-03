30 मीटर लंबा विशाल सांप, उसके सिर पर डांस करती सिंगर! 200 करोड़ का शो बना चर्चा का विषय

ताइवान की पॉप स्टार जॉलिन साई ने अपनी नई वर्ल्ड टूर परफॉर्मेंस से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. 30 मीटर लंबे विशाल सांप के आकार वाले स्टेज पर खड़े होकर उनका गाना और डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया है. इस अद्भुत नज़ारे ने फैंस को हैरान भी किया और रोमांचित भी.

ताइपे में शुरू हुआ ग्रैंड वर्ल्ड टूर

जॉलिन साई का यह शानदार प्रदर्शन उनके बहुप्रतीक्षित वर्ल्ड टूर के उद्घाटन कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसकी शुरुआत ताइपे में 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच हुई. तीन दिनों तक चले इस भव्य कॉन्सर्ट में हर रात लगभग 40 हजार दर्शक पहुंचे और कुल मिलाकर 1 लाख 20 हजार से ज्यादा फैंस ने शो देखा.

देखें Video:

ताइवान की मशहूर सुपर स्टार जोलिन त्साई ने ऐसे अंदाज मे डांस किया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गयी , एक बड़े से ऐनाकोंडा साँप पर खड़े होकर उस पर बेलेंस बनाकर अपने देश के लोगो को मज़बूत संदेश दिया , pic.twitter.com/8UezVc0GmR — Shama Parveen (@ShamaParveen70) January 1, 2026

विशाल सांप बना स्टेज की जान

वायरल वीडियो में जॉलिन साई एक विशाल सांप के सिर के आकार वाले चलायमान स्टेज पर खड़ी नजर आ रही हैं. यह सांप लगभग 30 मीटर लंबा था और इसे लाइव शो के दौरान क्रू मेंबर्स द्वारा संचालित किया जा रहा था. चलते हुए सांप पर आत्मविश्वास के साथ परफॉर्म करना दर्शकों के लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था.

करोड़ों की लागत, सपनों जैसा मंच

ताइवानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस वर्ल्ड टूर की तैयारी में जॉलिन साई ने करीब 900 मिलियन ताइवानी डॉलर, यानी लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. स्टेज पर सांप के अलावा बैल, तितली और सुअर के आकार की चलती-फिरती संरचनाएं भी दिखाई दीं, जिसने पूरे शो को फैंटेसी वर्ल्ड जैसा बना दिया.

यूज़र्स की मज़ेदार प्रतिक्रियाएं

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा- क्या ये असली अजगर है? दूसरे ने कहा- इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? वहीं कई फैंस ने इस शो को अब तक का सबसे भव्य एशियाई पॉप कॉन्सर्ट बताया और जॉलिन साई की हिम्मत और क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ की.

एशियाई पॉप में नया मानक

जॉलिन साई को लंबे समय से एशिया की सबसे प्रयोगधर्मी और साहसी परफॉर्मर माना जाता है. इस विशाल सांप पर किया गया उनका डांस एक बार फिर साबित करता है कि वे हर बार स्टेज शो की परिभाषा बदलने का दम रखती हैं.

