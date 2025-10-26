गंगा किनारे स्नान कर रहे थे लोग,तभी मंडराते नजर आए 13 से 15 फुट लंबे 'नागराज', मंजर देख डर से कांप उठेगा कलेजा

Haridwar King Cobra Video: रविवार की सुबह हरिद्वार के चंडी घाट इलाके में आम दिन की तरह लोग गंगा स्नान कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में माहौल ऐसा बदल गया कि लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे. कारण था 13 से 15 फुट लंबा किंग कोबरा, जो अचानक गंगा किनारे मंडराता नजर आया. इतनी लंबाई और रौब देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.

लोगों में मची अफरातफरी (viral snake video)

जैसे ही सांप दिखाई दिया, वहां मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. किसी ने वीडियो बनाना शुरू किया, तो किसी ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई. कुछ लोग तो इतने डर गए कि गंगा से बाहर निकलकर दूर जाकर खड़े हो गए. इलाके में चर्चा फैल गई कि, 'इतना बड़ा सांप तो हमने सिर्फ टीवी पर देखा था.'

एक घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन (Chandi Ghat Cobra)

सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. टीम ने पूरी सावधानी के साथ ऑपरेशन शुरू किया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार कोबरा को सुरक्षित तरीके से पकड़ा गया. टीम ने बताया कि यह किंग कोबरा प्रजाति का बेहद दुर्लभ सांप है, जो आमतौर पर जंगलों के अंदर पाया जाता है. गंगा किनारे इसका आ जाना चौंकाने वाला था.

लोग बोले- 'भगवान का चमत्कार देखा' (King Cobra rescue)

रेस्क्यू के बाद जब कोबरा को सुरक्षित कपड़े के झोले में बंद कर लिया गया, तब लोगों ने राहत की सांस ली. कई श्रद्धालु बोले कि यह 'शिवजी का प्रतीक नागराज' हैं और इसे देखना सौभाग्य की बात है. वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

