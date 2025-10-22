विज्ञापन
विशेष लिंक

सड़क पर फन फैलाए बैठा था काला कोबरा, तभी नेवला मारने वाला था जानलेवा झपट्टा, इससे पहले ही पलट गई बाजी

सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान के एक गांव का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर फन फैलाए बैठा सांप और नेवला आमने-सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो हुआ उसे देखकर आप भी वहां मौजूद लोगों की तारीफ करते नहीं थकेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
सड़क पर फन फैलाए बैठा था काला कोबरा, तभी नेवला मारने वाला था जानलेवा झपट्टा, इससे पहले ही पलट गई बाजी
नेवला झपटने ही वाला था कि लोग बन गए नाग 'देवता' के रक्षक, राजस्थान का वीडियो हुआ वायरल

People Protected Snake From Nevla Attack: वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे राजस्थान के पीपलखूंट गांव में सड़क पर फन फैलाए बैठे काले कोबरा को देखकर हर कोई अपनी गाड़ी रोक देता है. कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं, तो कुछ बस कौतूहल से देखने लगते हैं, तभी कहीं से अचानक एक नेवला दौड़ता हुआ आता है. वही पुराना जन्म-जन्मांतर का दुश्मन (Snake And Nevala Fight)...सबको लगता है कि अब तो ज़रूर एक भयंकर लड़ाई होगी...लेकिन अगले ही पल जो होता है, उसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया.

नेवला झपटा, लेकिन लोग बन गए दीवार (Nevle Ke Attack Se Logo Ne Saanp Ko Bachaya)

जैसे ही नेवला सांप की ओर झपट्टा मारने बढ़ता है, आसपास खड़े लोग तुरंत हरकत में आ जाते हैं. कोई पत्थर उठाता है, कोई आवाज़ लगाता है 'भागा दो इसे' और देखते ही देखते नेवला वहां से दूर भाग जाता है. लोग राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि इस बार सांप हार या जीत से नहीं, बल्कि इंसानियत से जीत गया. करीब 39 सेकंड का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. Instagram पर @d.charpota.51 नाम के यूजर ने इसे शेयर किया था, जिस पर लिखा था 'पीपलखूंट नाल में.' इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज और ढाई लाख से ऊपर लाइक्स मिल चुके हैं.

'नाग देवता की रक्षा की' यूजर्स बोले, धन्य हैं ऐसे लोग (People protected snake video)

वीडियो पर यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. नाग देवता की रक्षा करने वाले सबको मेरा प्रणाम. एक यूजर ने लिखा, 'आप सबको नानू साई जी हर मुसीबत से बचाएं.' बहुतों ने कहा कि शायद ये नाग देवता लोगों को किसी आने वाले खतरे से बचाने आए थे. राजस्थान में खासकर गोगा जी महाराज को नागों का देवता माना जाता है और यहां सांप को भगवान का रूप समझकर पूजा भी की जाती है.

मानवीयता की मिसाल बना वीडियो (Cobra saved from mongoose Rajasthan)

जहां सांप और नेवला सदियों से दुश्मन माने जाते हैं, वहीं इस वीडियो में इंसान दोनों के बीच शांति का प्रतीक बन गया. इंटरनेट पर लोग इसे 'Humanity Wins Over Instincts' जैसा उदाहरण बता रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nevle Ke Attack Se Logo Ne Saanp Ko Bachaya, Snake And Nevala Fight, People Protected Snake Video, Cobra Saved From Mongoose Rajasthan, Viral Snake Video
Get App for Better Experience
Install Now