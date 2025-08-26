विज्ञापन
इस मामले में मुंबई है लंदन से ज्यादा सेफ, कंटेंट क्रिएटर ने Video शेयर कर बताया- सच

क्या मुंबई लंदन से ज्यादा सुरक्षित है? यूके स्थित कंटेंट क्रिएटर ने वीडियो के माध्यम से  शेयर किया चौंकाने वाला एक्सपीरियंस. आइए जानते हैं इस बारे में.  

लंदन (London) घूमने की चाहत हर कोई रखता है. बॉलीवुड की फिल्मों में लंदन को काफी बढ़ा- चढ़ा कर दिखाया गया है, ऐसे में लोगों को लगता है कि यह शहर हर मामले में बेस्ट है. वहीं आज हम आपको एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर (Content Creator) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने दावा किया है कि लंदन से ज्यादा सुरक्षित मायानगरी मुंबई (Mumbai) है. आइए जानते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा?

कंटेंट क्रिएटर ने मुंबई को बताया लंदन से ज्यादा सुरक्षित
हाल ही में एक कंटेंट क्रिएटर ने यह दावा किया कि मुंबई, लंदन से ज्यादा सुरक्षित है. दरअसल, कंटेंट क्रिएटर ने एक वीडियो के जरिए ये मैसेज दिया है. जिसमें बताया गया कि लंदन की तुलना में आप बेफ्रिक मुंबई में अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कंटेंट क्रिएटर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक्ट करते हुए दिखाया कि जब आप मुंबई में होते हैं, तो बिना किसी टेंशन के फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप लंदन में होते हैं, तो आपको शर्ट के अंदर छुपाकर फोन का इस्तेमाल करना पड़ता है.

कंटेंट क्रिएटर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "दुनिया भर के 30 से ज्यादा राजधानियों में घूमने करने के बाद, दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक में अपने फोन का खुलकर इस्तेमाल न कर पाना आज भी मुझे झकझोर देता है. सच कहूं तो, ऐसा लगता है कि यह स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है.

देखें Video:
 

कंटेंट क्रिएटर ने आगे बताया, "इस वीडियो में लंदन वाला क्लिप दरअसल उस जगह पर फिल्माया गया था जहां मुझे लगता था कि पिछले दो सालों में यह मेरे लिए सबसे सेफ एरिया में से एक था,  लेकिन शूटिंग के तुरंत बाद, बाइक पर गश्त कर रहे पुलिस अधिकारियों ने मुझे इलाके में बढ़ती फोन चोरी की घटनाओं के कारण सतर्क रहने की चेतावनी दी. उन्होंने यहां तक कहा कि अगर हम अपने फोन हाथ में लिए घास पर बैठ जाएं, तो चोर आकर उन्हें छीन लेंगे. यह सुनते ही मैं सचमुच घर चला गया'

Video देख लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे अब तक 20,781 से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं और लाखों में व्यूज आ चुके हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैंने इस बारे में यूके में अपने दोस्तों को बताया और वे नाराज हो गए, लेकिन ये सच है वहां चोरी के मामले में बढ़ोतरी हो रही है", दूसरे यूजर ने लिखा," मेरे जीवन में सिर्फ बार मेरी जेब काटी गई थी, वह भी लंदन में", तीसरे यूजर ने लिखा, '"रात हो या दिन मुंबई में हमेशा आपको सुरक्षा मिलेगी".

