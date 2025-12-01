विज्ञापन
हमारी लाइफ जितनी परफेक्ट दिखती है, उतनी होती नहीं...IAS अधिकारी की पत्नी का खुलासा

IAS Wife Content Creator: IAS अधिकारी की पत्नी ने वीडियो में अपनी असलियत बताकर लाखों दिल जीत लिए. कंटेंट बनाना उनके लिए शौक नहीं, खुद को फिर से खोजने का तरीका बन गया.

हमारी लाइफ जितनी परफेक्ट दिखती है, उतनी होती नहीं...IAS अधिकारी की पत्नी का खुलासा
IAS की वाइफ की लाइफ आसान होती है…? वास्तव में कितना सच है?

IAS officer wife viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों अचानक एक वीडियो वायरल होने लगा. वीडियो में एक महिला 'जो एक IAS अधिकारी की पत्नी हैं' बड़ी सहजता से अपनी जिंदगी का सच बताती नजर आती हैं. हम अक्सर मान लेते हैं कि अफसरों के परिवारों की लाइफ ग्लैमरस, सुकूनभरी और परेशानी-रहित होती है, लेकिन इस महिला की बातों ने लोगों की वह सोच एक झटके में बदल दी. उनकी सादगी ने ही वीडियो को इतना रिलेटेबल बना दिया कि देखते-देखते लाखों लोग इसे शेयर करने लगे.

कंटेंट क्रिएशन क्यों शुरू किया? उनका जवाब आपका भी दिल छू लेगा (IAS family real life)

इस वायरल वीडियो में वह कहती हैं कि IAS अधिकारी की पत्नी होना जिंदगी को आसान नहीं बना देता. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'हमारी लाइफ बाहर से जितनी आसान दिखती है, असल में उतनी नहीं होती. कई बार बोरियत, खालीपन और खुद की पहचान खो देने का डर भी होता है.' यही वजह थी कि उन्होंने कुछ 'अपने लिए' करने का फैसला किया और इसी सोच से शुरू हुई उनकी सोशल मीडिया जर्नी...एक छोटा-सा कदम, जो अब लाखों दिलों तक पहुंच चुका है.

लाइफस्टाइल कंटेंट से मिली नई पहचान (Indian creator stories)

पहले उन्होंने सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियोज बनाना शुरू किया था. रोजमर्रा की बातें, छोटे-छोटे व्लॉग्स और वो पल जो आमतौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे लोगों को उनकी सादगी, ईमानदारी और पॉजिटिविटी इतनी पसंद आई कि उनका कंटेंट वायरल होने लगा. लोगों को यह देख आश्चर्य हुआ कि IAS परिवार के पीछे भी वही संघर्ष, वही भावनाएं और वही अकेलापन हो सकता है, जो सामान्य लोगों की जिंदगी में होता है.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- ये असलियत है, दिखावा नहीं (IAS wife struggles)

वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, 'पहली बार किसी ने खुलकर बताया कि अफसरों के परिवार भी इंसान होते हैं.' दूसरे ने कहा. 'मैम की सादगी बहुत खूबसूरत है, कंटेंट दिल से आता है.' कई महिलाओं ने लिखा कि उन्होंने भी शादी के बाद यही खालीपन महसूस किया था और वह उनकी कहानी से खुद को जुड़ा हुआ पा रही हैं.

