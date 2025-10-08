विज्ञापन
विदेशी महिला ने भारत के बारे में बताई 10 ऐसी बातें, हो रही तारीफ, लोग बोले- इंडियन टूरिज्म पर ग्रेजुएशन कर ली

महिला ने भारत को दुनिया में अपना पसंदीदा देश बताया है. अब, एक वायरल पोस्ट में, उन्होंने भारत के बारे में अपनी राय साझा की है, जो ऑनलाइन यूज़र्स को काफी पसंद आ रही है.

विदेशी महिला ने भारत के बारे में बताई 10 खास बातें, लोग बोले- खूब रिसर्च की है

एक डच यात्री सोशल मीडिया पर उन 10 बातों की सूची शेयर करके वायरल हो रही है जो वह भारत आने से पहले जानती थी. एम्स्टर्डम की कंटेंट क्रिएटर इवाना पेरकोविक, अभी मुंबई में रह रही हैं. उन्होंने भारत को दुनिया में अपना 'पसंदीदा देश' बताया है. अब, एक वायरल पोस्ट में, उन्होंने भारत के बारे में अपनी राय साझा की है, जो ऑनलाइन यूज़र्स को काफी पसंद आ रही है.

भारतीयों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य से लेकर हर राज्य की विशिष्ट संस्कृतियों और स्वादों तक, पेरकोविक ने कई ऐसे विषयों पर बात की जो भारत को अनोखा बनाते हैं.

इवाना पेरकोविक ने बताई भारत की ये 10 खास बातें:

1- भारतीयों के बेजोड़ आतिथ्य के लिए एक कहावत है - 'अतिथि देवो भव'. इसका मतलब है कि मेहमान भगवान है.

2- यह समझना मुश्किल है कि भारतीयों के लिए परिवार कितना अहम है, जब तक कि आपने किसी भारतीय परिवार के साथ समय न बिताया हो.

3- ताजमहल तक पहुंचना काफी मुश्किल है. ताजमहल का एक बुरा अनुभव न हो, इसके लिए 2/3 दिनों के लिए आगरा की यात्रा की योजना बनाएं.

4- ऋषिकेश में पवित्र गंगा नदी का रंग वास्तव में पुदीने के हरे रंग जैसा है. यह लगभग अवास्तविक है! हालांकि, अगर आप यहां तैरने की योजना बना रहे हैं, तो पूरे कपड़े पहनना सुनिश्चित करें क्योंकि सिर्फ़ स्विमसूट पहनना बहुत रूढ़िवादी है.

5- अगर आपने कभी साड़ी नहीं पहनी है, तो उसे पहनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार पहनने के बाद, यह बेहद आरामदायक होती है.

6- भारत में भीड़-भाड़ नहीं है! यहां काफ़ी जगह है और 'धीमी' गति से चलने का समय भी है. पर्यटन स्थलों के लिए, सुबह जल्दी जाने की कोशिश करें.

7- भारतीय लोग निजी दूरी बनाए रखने में सहज होते हैं, लेकिन गले लगने में थोड़ी हिदायत होती है. महिलाओं के साथ तो यह ठीक है, लेकिन बुज़ुर्गों के साथ, आप आमतौर पर सम्मान और आशीर्वाद देने के लिए उनके पैर छूते हैं.

8- पंजाबी भारत के पार्टी एनिमल हैं!

9- हर भारतीय राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति है और ज़्यादातर की अपनी भाषा है!

10- रिक्शा पर चलना कभी उबाऊ नहीं होता! लाख बार बैठने के बाद भी, यह पहली बार जितना ही मज़ेदार और रोमांचक होता है.

वायरल पोस्ट यहां देखें:

'खुले मन से भारत घूमें'

जैसे-जैसे इस पोस्ट ने लोकप्रियता हासिल की, सोशल मीडिया यूज़र्स ने पेर्कोविक की इस रिसर्च-बेस्ड लिस्ट के लिए सराहना की, जो पहली बार भारत आने वाले लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है.

एक यूज़र ने लिखा, "लगता है आपने भारत को समझने में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है." वहीं दूसरे ने आगे लिखा, "भारत सभ्यताओं का मिश्रण है. यह बहुत पुराना है और कई नस्लें यहां बसी हैं. मेरा सुझाव है कि पहले से कोई छवि न बनाएं, और हमेशा पहले व्यक्ति के बारे में जानें, और फिर बातचीत करें."

तीसरे ने लिखा, "आपको भारत खुले मन से घूमना चाहिए. पश्चिमी मीडिया जो दिखाता है, उसके आधार पर किसी पूर्वाग्रह के साथ नहीं. और यकीन मानिए, आपको इसका पूरा आनंद आएगा."

