परीक्षा के दिन स्कूल जाने से पहले भगवान की शरण में पहुंचा छात्र, लोगों ने लिए मज़े, बोले- पक्का बैकबेंचर है

इस वीडियो में स्कूल ड्रेस पहने और कंधे पर बस्ता लादे एक छात्र भगवान के सामने विनती करता नजर आ रहा है. यह वीडियो उसके ठीक स्कूल जाने से पहले का है.

पूरे साल स्कूल में मस्ती करने के बाद जब परीक्षाएं पास आती हैं, तो सभी को भगवान याद आते हैं. जो छात्र या कहें वो बैकबेंचर पूरे साल क्लास में मौज-मस्ती और दूसरे छात्रों की खिंचाई करते हैं, वो ही एग्जाम आने पर भगवान की शरण में सबसे पहले पहुंचते हैं. ऐसे छात्र अध्यापकों के पढ़ाए विषयों पर तो पहले ध्यान देते नहीं है और फिर एग्जाम में कुछ ना आने पर नकल का सहारा लेते हैं. अब एक स्कूल छात्र का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जो देखने में बहुत प्यारा है. चलिए देखते हैं आखिर क्या है इस वीडियो में खास.

इस वीडियो में स्कूल ड्रेस पहने और कंधे पर बस्ता लादे एक छात्र भगवान के सामने विनती करता नजर आ रहा है. यह वीडियो उसके ठीक स्कूल जाने से पहले का है. भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा यह बच्चा अपनी सच्ची श्रद्धा से भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने की विनती कर रहा है. भगवान से विनती करने के बाद वह मंदिर का दरवाजा बंद कर देता है और फिर घंटी बजाता है, जो कि मंदिर के दरवाजे पर टंगी हुई थी. इस वीडियो के बैकग्राउंड में उसकी मां की आवाज भी आ रही है और इस वीडियो पर लिखा है 'परीक्षा के दिन इमोशनल ब्लैकमेल'. अब इस वीडियो पर लोग हंसते-हंसते कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

लोगों ने ली बच्चे की चुटकी (Boy Praying God Viral Video)

इस पर एक ने लिखा है, भाई ने पर्सनली भगवान को अपना मैसेज दिया और तुरंत नोटिफिकेशन भी दे दिया'. दूसरे ने लिखा है, 'अंत में बजने वाली घंटी परीक्षा में आवश्यक मदद के लिए ईश्वर की याद दिलाती है'. तीसरे यूजर ने मजाक में लिखा, 'पक्का बैकबेंचर है'. एक और ने लिखा , 'दुखद यह है कि वह जूतों के साथ प्रार्थना कर रहा है और माता-पिता इंस्टाग्राम रील के लिए वीडियो बनाने में बिजी हैं और यकीन मानिए, भविष्य संकट में दिखता है'. हालांकि, कई लोग उस छोटे लड़के का बचाव करते हुए कहने लगे कि वह तो बस एक बच्चा है. एक ने लिखा, 'अरे, हम तो मानते हैं कि भगवान हर जगह हैं, तो फिर उसके जूते पहनने से क्या फर्क पड़ता है? कई बार हम जूते पहनकर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, और वैसे भी, वह तो बच्चा है, भगवान अपने बच्चों के लिए इतने सख्त नहीं होते'. इस वीडियो पर 7.50 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

