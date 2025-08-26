पालतू बिल्ली की मौत के बाद बॉडी को हमेशा घर में ही रखने के लिए महिला ने जो किया, लोग बोले- प्यार है या पागलपन

ज़्यादातर पालतू जानवरों के मालिकों के लिए उन्हें अलविदा कहना सबसे मुश्किल होता है. उनका प्यारा साथी अपने पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ जाता है जिसे भरना नामुमकिन सा लगता है. लेकिन न्यूयॉर्क की एक महिला के लिए, यह विदाई कभी पूरी तरह से नहीं हुई. इसके बजाय, उसने अपनी बिल्ली को हमेशा अपने पास रखने का एक अनोखा तरीका चुना.

बॉडी पियर्सर का काम करने वाली मेघन रिले ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने अपनी प्यारी बिल्ली को कैसे याद किया. अलविदा कहने के बजाय, उन्होंने उसे फ्रीज़-ड्राई करके प्रिज़र्व करवा लिया ताकि बिल्ली उनके साथ रह सके.

"मेरी मरी हुई बिल्ली को मेरे साथ अनबॉक्स करिए" वाले इंस्टाग्राम क्लिप में, रिले एक पैकेट खोलती हुई दिखाई दे रही हैं. अंदर उनकी काली बिल्ली थी, जिसे "पूरी तरह से संरक्षित" बताया गया है. वह आंसू भरी आंखों से उस "मृत जानवर" को गले लगाती और उसके बालों को सहलाती हुई दिखाई दे रही हैं. फिर रिले ने उसे अपने घर की एक शेल्फ पर रखा और उसके सिर को चूमा.

वीडियो के कैप्शन में, रिले ने बताया कि उन्होंने प्रिज़र्वेशन क्यों चुना. उन्होंने लिखा, "जब आप किसी चीज़ से इतना प्यार करते हैं, तो उसे दफ़नाते नहीं. आप उसे संरक्षित करते हैं. हमेशा के लिए. हमेशा के लिए मुलायम. और हां, उसे फ्रीज़-ड्राई किया गया है. नहीं, मुझे कोई अफ़सोस नहीं है."

ऑनलाइन शेयर किए जाने के बाद से, उनके वीडियो को 20 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके इस फ़ैसले की कड़ी आलोचना की. एक यूज़र ने लिखा, "व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है कि यह बहुत ही घटिया और विकृत है." एक ने लिखा, "आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आप अपने मृत पालतू जानवर को अपनी अलमारी में रखी ट्रॉफी की तरह नहीं देख सकते. यह बहुत परेशान करने वाला है. उन्हें भी शांति से आराम करने दो."

किसी और ने कहा, "इंस्टाग्राम पर मैंने अब तक जो कुछ भी देखा है, यह सबसे भयानक चीज़ है." एक ने लिखा था, "आप अपनी बिल्ली के साथ ऐसा करने में कितने स्वार्थी हैं? मृतकों को दफ़नाना और उन्हें यादों में संजोकर रखना ही सही है. आप उन्हें प्रकृति में वापस जाने देते हैं, अपने स्वार्थी प्यार के लिए उन्हें संरक्षित नहीं करते." एक ने लिखा, "मुझे अपनी बिल्लियां बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं उनकी लाश को ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित नहीं कर रहा हूं."

कई लोगों ने उनकी आलोचना की, लेकिन कुछ यूजर्स रिले के फ़ैसले को समझते नज़र आए. एक ने लिखा, "सभी लोग अलग-अलग तरह से शोक मनाते हैं, और पालतू जानवरों के मालिकों के लिए ऐसा करना असामान्य नहीं है. मुझे आपके नुकसान के लिए बहुत दुख है." दूसरे ने लिखा, "यह जितना परेशान करने वाला है, कुछ लोग इसी तरह से सामना करते हैं. उन्हें उन्हें देखना और महसूस करना होता है. और यह ठीक है. मुझे यकीन है कि समय के साथ वह धीरे-धीरे जाने देना सीख जाएगी और फिर वह दीवार/वगैरह पर चढ़ जाएगा. समय टूटे हुए दिल को भर देता है."

