विज्ञापन
विशेष लिंक

कान में लेडीज वाले झुमके पहनकर बाइक चलाते दिखे अंकल, वायरल Video देख यूजर्स बोले- फैशन अपने चरम पर है...

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मज़ेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक अंकल को कानों में झुमके पहनकर बाइक चलाते हुए देखा गया है. जिसे देखकर रोड पर चल रहे लोगों ने खूब मज़े लिए.

Read Time: 3 mins
Share
कान में लेडीज वाले झुमके पहनकर बाइक चलाते दिखे अंकल, वायरल Video देख यूजर्स बोले- फैशन अपने चरम पर है...
कान में लेडीज वाले झुमके पहनकर बाइक चलाते दिखे अंकल

इंटरनेट वो जगह है, जहां कब, क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता. आजकल किसी के लिए भी वायरल होना इतना आसान हो गया है कि बस एक वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए. बस इतना करते ही आपका वीडियो लोगों की नज़रों में आ जाता है. वहीं हम बात करें भारत की सड़कों की, तो यहां की सड़कें किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं हैं. बस एक बार आप किसी भी रास्ते पर निकलकर तो देखिए, आपका भरपूर मनोरंजन होगा. सड़क पर आपको ऐसे-ऐसे नमूने देखने को मिल जाएंगे, जिनके कारनामे आपको हैरान कर देंगे. 

महिला के 'धूम डांस' ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, साड़ी में ऐसे किए रितिक रोशन वाले स्टेप्स, सब रह गए हैरान

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मज़ेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक अंकल को कानों में झुमके पहनकर बाइक चलाते हुए देखा गया है. जिसे देखकर रोड पर चल रहे लोगों ने खूब मज़े लिए. वायरल हो रहा ये वीडियो तमिलनाडु की एक सड़क का है, जहां ट्रैफिक के बीच एक शख्स अंकल का वीडियो बना लेता है. जब तक कैमरा दूर होता है, ऐसा लगता है कि सब नॉर्मल है. लेकिन, जैसे ही शख्स जूम-इन करता है, तो नज़र सीधे अंकल के कानों पर पड़ती है. 

देखें Video:

वीडियो में आप देख सकते हैं कि अंकल ने कानों में बड़े-बड़े झुमके पहने हुए हैं. सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में बाइक चला रहे इस शख्स का हुलिया जाम में फंसे लोगों का ध्यान खींच लेता है. आप देखेंगे कि अंकल ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है. जिससे ये समझ में आ रहा है कि शख्स जानबूझकर लोगों को दिखाना चाहता है कि उसने झुमके पहने हुए हैं. ये नज़ारा काफी फनी लगता है. क्योंकि ये वीडियो किसी टीनेजर का नहीं है जिसने फेमस होने के लिए ये रील बनाई है, बल्कि ये तो एक अधेड़ उम्र के अंकल हैं जो बाइक से कहीं जा रहे हैं.

महिला ने अकेले जा रही दादी को दी लिफ्ट, कार में बैठते ही खिली चेहरे पर मुस्कान, Video दिल खुश कर देगा

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ashok_alafa नाम के यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो को अबतक 4 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 15 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. लोगों वीडियो में दिख रहे अंकल के काफी मज़े ले रहे हैं और वीडियो पर फनी कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- "लड़कियों को ही सारा मज़ा क्यों मिलना चाहिए? दूसरे यूजर ने लिखा- पूकी अंकल. तीसरे यूजर ने लिखा- आखिरकार मिल ही गया गाने का असली हीरो. चौथे यूजर ने लिखा- झुमका बहुत अच्छा है अंकल.

यह भी पढ़ें: दूरी 1 किमी और किराया 425 रु, रेडिट पर वायरल पोस्ट से मचा हंगामा, लोग बोले- अब सही समय आ गया है

हाथी ने दिखाया दम, मिनी ट्रक को खिलौने की तरह उठाकर पटका, यूजर्स बोले- उनकी जगह पर घुसेंगे तो यहीं होगा

लव लेटर के लिए करने पड़े 500 पुशअप्स, आर्मी ऑफिसर ने शेयर किया प्रेमिका का लिखा प्रेम पत्र, लव स्टोरी वायरल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Man Wears Jhumka In Ears, Funny Viral Video, Viral Reels
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com