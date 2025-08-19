सारे कपड़े उतरवाए... 120 देश घूमा ये भारतीय, बताया सबसे ज्यादा नस्लवादी देश का नाम, शेयर किया खौफनाक अनुभव

सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे भी हैं, जो दुनिया का भ्रमण करते हैं और अपना एक्सपीरियंस दुनिया वालों के साथ शेयर करते हैं. अब एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर (Indian Content Creator) ने भी कुछ ऐसा किया है. इस कंटेंट क्रिएटर ने दावा किया है कि वह दुनिया के 120 देशों की यात्रा कर चुका है. एक्सप्लोरर राजा (@expraja) नाम के इस कंटेंट क्रिएटर ने बताया है कि इन 120 देशों में सबसे ज्यादा नस्ल भेद किस देश में है. कंटेंट क्रिएटर ने दावा किया कि जॉर्जिया के हवाई अड्डे पर उनका अनुभव बहुत बुरा रहा, जहां उनके कपड़े उतारकर तलाशी ली गई. उन्हें लगा कि स्थानीय लोग भी उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे और नस्लवादी थे.

भारतीय पर्यटक के साथ बदसलूकी (Man Reveals Most Racist Country)

राजा ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि स्टाम्प और वीजा वाले पासपोर्ट के साथ देश का दौरा करने के बाद भी, इमिग्रेशन काउंटर पर उनके साथ संदेह और अनादर व्यवहार किया गया. उन्होंने वीडियो में आरोप लगाया कि इमिग्रेशन काउंटर पर एक महिला ने उनकी यात्रा के उद्देश्य पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह एक भारतीय पर्यटक नहीं हो सकता. कंटेंट क्रिएटर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'पहली बार मैं 2019 में जॉर्जिया गया था, मेरे पास सब कुछ था, वीजा, बुकिंग,नेक्स्ट फ्लाइट, लेकिन उन्होंने मुझे बिना किसी स्पष्टीकरण के सीमा पर 4 घंटे तक इंतजार कराया, जब मैं पेरिस के लिए उड़ान भर रहा था, तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं फ्रांस जा सकता हूं, उन्होंने मुझे हवाई अड्डे पर मेरे सारे कपड़े उतार दिए और हर चीज की जांच की'.

देखें Video:

लोगों के आए मिक्स रिएक्शन ( Indian Man travelled 120 Nations)

उसने आगे लिखा है, 'छह साल बाद तीन पासपोर्ट और स्टाम्प, वीजा के साथ वापस आने पर मुझे उम्मीद थी कि वे मेरे साथ अलग व्यवहार करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरा काला चेहरा देखा और वही राय बनानी शुरू कर दी,120 देश और उनमें से केवल कुछ ही देश ऐसे हैं, जिन्होंने मुझे परेशान किया और यह उनमें से एक है'. अब इस पोस्ट पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं. कईयों ने जॉर्जिया का एक्सपीरियंस शेयर किया है और तो कईयों का मानना है कि उन्हें भी विदेशी ट्रिप पर इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है. एक यूजर ने लिखा, 'मेरा भी यही अनुभव था, 100 फीसदी सटीक जानकारी'. एक ने लिखा है, 'कुछ महीने पहले जॉर्जिया गया था और मुझे यह बहुत पसंद आया, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, वे वाकई बहुत मिलनसार और मददगार थे, कितना सुंदर देश है'.

