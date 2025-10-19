शादी में दामाद को बुलेट, फूफा को स्कूटी, बिचौलिए को भी दी गाड़ी! यूजर्स बोले- अब रिश्ता करवाना है फुल-टाइम जॉब

शादियों में दूल्हा-दुल्हन को गिफ्ट मिलना आम बात है, लेकिन इस वायरल वीडियो में कहानी कुछ अलग है! वीडियो में दिख रहा है कि शादी में दामाद को दी गई नई बुलेट, फूफा जी को स्कूटी और सबसे मजेदार - बिचौलिए (रिश्ता करवाने वाले) को भी गाड़ी गिफ्ट कर दी गई! जैसे ही ये नज़ारा कैमरे में कैद हुआ, सोशल मीडिया पर लोग हंसी नहीं रोक पाए. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वर पक्ष की ओर से तोहफे एक लाइन में सजे हैं - चमचमाती बुलेट, नई स्कूटी.

बुलेट से स्कूटी तक, हर किसी के लिए स्पेशल गिफ्ट

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लाइन से कई नई दो पहिया गाड़ियां रिबन से सजी हुई खड़ी की गईं हैं. जिसमें पहली गाड़ी दामाद की है, जो कि एक बुलेट है. बुलेट पर लगे पेपर पर लिखा है- दामाद दी. दूसरी गाड़ी है स्कूटी जिसपर फूफा जी का नाम लिखा है इस लाइन में जो तीसरी गाड़ी खड़ी है उसपर बिचौलिए साहब का नाम लिखा है. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो के खूब मज़े ले रहे हैं.

देखें Video:

यूजर्स की हंसी नहीं रुकी

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@shi_favlogs) नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- क्या आपके यहां भी ऐसा होता है. वीडियो पर लोग खूब मज़ेदार कमेंट्स कर रहे हैं. लोगों ने लिखा - “अब से रिश्ता करवाना नया स्टार्टअप आइडिया है!” दूसरे ने मजे में कहा - “मामा-फूफा खुश, अब बस DJ को भी बुलेट दे दो!” वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा - “ऐसी शादी में तो पड़ोसी बनकर जाना चाहिए था!” दूसरे ने कहा - “इस शादी में तो सबको प्रमोशन मिला!”

यह भी पढ़ें: ऑफिस दिवाली पार्टी में हाथ में लैपटॉप लेकर डांस कर रहा था शख्स, लोग बोले- इसे कहते हैं असली Work-life balance

38 साल तक बजाई स्कूल की घंटी, जब आख़िरी बार गूंजी 'टन-टन' की आवाज़, प्यून के इस Video ने इंटरनेट को रुला दिया

प्रेमानंद जी की तबीयत को लेकर झूठी रील बनाने वाले ये जरूर सुनें, महाराज ने खुद लगाई फटकार, बोले- ये तो पाप है...