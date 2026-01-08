यहां सिंगल से कपल बनने आते हैं बुजुर्ग, विदेश नहीं, अपना भारत है, बताया- क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

शादी और प्यार को अक्सर उम्र की सीमाओं में बांध दिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस सोच को तोड़ता नजर आ रहा है. पुणे में आयोजित एक खास इवेंट इन दिनों चर्चा में है, जहां 50 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग अपने जीवनसाथी की तलाश में पहुंच रहे हैं. यह पहल अकेलेपन से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है.

क्या है यह अनोखा इवेंट?

वायरल वीडियो में एक महिला बताती है कि पुणे में बुजुर्गों के लिए मैचमेकिंग और शादी से जुड़ा खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस इवेंट में 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं और अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं. वीडियो में बताया गया कि यहां 60–70 साल के बुजुर्ग बड़ी संख्या में आते हैं. यहां तक कि 81 साल के पुरुष और 76 साल की महिलाएं भी शादी के लिए पार्टनर खोजने पहुंचती हैं.

चेहरे पर खुशी, शब्दों में सुकून

वीडियो में नजर आ रहे बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं. कोई अपने अनुभव साझा कर रहा है तो कोई भविष्य की नई शुरुआत को लेकर उत्साहित दिखता है. उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन साथ मिलने की उम्मीद हर चेहरे पर साफ नजर आती है.

देखें Video:

Senior citizen matchmaking event in Pune, what do you think about it? pic.twitter.com/BejuP9KiIs — Chota Don (@choga_don) January 7, 2026

पहले शादी, बच्चे… फिर भी अकेलापन

इस इवेंट में आए कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी पहले शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं. लेकिन इसके बावजूद वे अपनी जिंदगी में गहरे अकेलेपन को महसूस कर रहे थे. इसी खालीपन को भरने और एक समझदार साथी पाने की चाह में वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं.

कहां से वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को एक्स पर @choga_don नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया- पुणे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विवाह संबंध बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा, कि यह बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए बेहद जरूरी कदम है.

क्यों जरूरी है ऐसी पहल

आज के दौर में बुजुर्गों में अकेलापन, भावनात्मक दूरी, साथी की कमी. एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. ऐसे में यह इवेंट साबित करता है कि उम्र चाहे जो भी हो, साथ और समझ की जरूरत कभी खत्म नहीं होती. पुणे का यह अनोखा इवेंट न सिर्फ बुजुर्गों को नया जीवनसाथी ढूंढने का मौका दे रहा है, बल्कि समाज की सोच को भी बदल रहा है. यह वीडियो दिखाता है कि प्यार, साथ और खुशी की कोई उम्र नहीं होती.

यह भी पढ़ें: गेट पास मिल गया पापा... बिहार पुलिस का फिजिकल एग्जाम पास कर बेटी ने लगाया फोन

4 घंटे का काम, 2 नौकरियां और बेटी का सुनहरा भविष्य, डोसा बेचने वाले इस पिता ने जीता दिल

साल 3026 में जी रहा चीन, बिना डॉक्टर के खोले AI क्लीनिक, दवा भी मिलेगी, VIDEO देख दुनिया हैरान