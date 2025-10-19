विज्ञापन
ऑफिस दिवाली पार्टी में हाथ में लैपटॉप लेकर डांस कर रहा था शख्स, लोग बोले- इसे कहते हैं असली Work-life balance

दीवाली पार्टी के मौके पर एक ऑफिस कर्मचारी ने हाथ में लैपटॉप लेकर डांस किया. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग बोले - “Work-life balance लेवल एक्सपर्ट!”

ऑफिस दिवाली पार्टी में हाथ में लैपटॉप लेकर शख्स ने किया डांस

Employee Dance with Laptop: दीवाली का जश्न देशभर के ऑफिसों में जोरों पर है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. वीडियो में एक शख्स हाथ में लैपटॉप लिए हुए मस्ती में डांस करता नजर आ रहा है. उसके चेहरे की खुशी और एनर्जी देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे.

हाथ में लैपटॉप, चेहरे पर मुस्कान 

वीडियो में दिख रहा शख्स शायद किसी कॉर्पोरेट कंपनी का कर्मचारी है. जहां बाकी लोग डांस करते वक्त मोबाइल तक छोड़ देते हैं, वहीं इस शख्स ने अपने लैपटॉप के साथ ही झूमना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया यूजर्स ने मजाक में कहा - “ये है असली वर्क फ्रॉम डांस!” कई लोगों ने लिखा कि यह “कॉर्पोरेट कर्मयोगी” हर हालत में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर लोगों ने खूब मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा - “इसको प्रमोशन मिलना चाहिए!” दूसरे ने कहा - “जब डेडलाइन पास हो और DJ भी चल रहा हो.” तीसरे ने लिखा - “यह है असली multitasking!” वीडियो पर लाखों व्यूज़ और हजारों लाइक्स आ चुके हैं, और अब यह ऑफिस पार्टी वायरल ट्रेंड बन चुका है.

दीवाली पार्टी में दिखा असली ‘वर्क-लाइफ बैलेंस'

यह वीडियो सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि रिलेटेबल भी है. हर कॉर्पोरेट कर्मचारी उस शख्स में खुद को देख सकता है, जो काम भी कर रहा है और जश्न भी मना रहा है. इसने यह दिखाया कि हंसी-मजाक और खुशियां भी ऑफिस कल्चर का अहम हिस्सा हैं, खासकर त्योहारों के मौसम में.

Office Diwali Party Video, Man Dances With Laptop, Funny Viral Clip
