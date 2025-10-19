प्रेमानंद जी की तबीयत को लेकर झूठी रील बनाने वाले ये जरूर सुनें, महाराज ने खुद लगाई फटकार, बोले- ये तो पाप है...

Premanand Maharaj Viral Video: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते रहते हैं. इन वीडियोज में प्रेमानंद महाराज कई चीजों पर भक्तों को ज्ञान देते दिखाई देते हैं. हाल ही में प्रेमानंद महाराज को लेकर सोशल मीडिया पर कई झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है. ये काम कुछ क्रिएटर्स सोशल मीडिया पर अपनी रीच बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. क्रिएटर्स ने प्रेमानंद महाराज के वीडियो को इतनी सहजता से एडिट किया है कि यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि यह असली है या नकली.



सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रेमानंद महाराज का फेक वीडियो



ऐसे में प्रेमानंद महाराज ने इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर एक चेतावनी जारी की है. दरअसल मामला ये है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रेमानंद महाराज के बीमार होने और यहां तक कि क्रिटिकल होने और अंतिम सांस लेने तक की झूठी खबरें पहुंचाई जा रही हैं. इससे लोग बहुत दुखी हो रहे हैं.



प्रेमानंद महाराज ने कहा, 'ये एक भागवतिक अपराध है'



इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि इस तरह के वीडियो बनाने वाले लोगों को समझना चाहिए कि ये एक अपराध है. जिस चीज से हजारों लोग दुखी हो जाए उसे भागवतिक अपराध कहा जाता है. क्योंकि गलत बात फैलाने लोगों को जो दुख हुआ है उस दुख का कारण आप बने हैं.

देखें Video:

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ये भाव का खेल है इसमें गेम नहीं खेलना चाहिए. इस बात को आपको समझना चाहिए. जो लोग व्यूज और पैसों के लिए लोगों की भावनाओं से खेलते हैं उन्हें समझना चाहिए कि वो दूसरों के दुख की वजह बन रहे हैं.

