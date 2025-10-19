विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रेमानंद जी की तबीयत को लेकर झूठी रील बनाने वाले ये जरूर सुनें, महाराज ने खुद लगाई फटकार, बोले- ये तो पाप है...

कुछ लोग बीते दिनों प्रेमानंद महराज की सेहत को लेकर अफवाह फैला रहे थे. ऐसे में प्रेमानंद महाराज ने इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर एक चेतावनी जारी की है.

Read Time: 2 mins
Share
प्रेमानंद जी की तबीयत को लेकर झूठी रील बनाने वाले ये जरूर सुनें, महाराज ने खुद लगाई फटकार, बोले- ये तो पाप है...
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को प्रेमानंद महाराज ने लगाई फटकार

Premanand Maharaj Viral Video: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते रहते हैं. इन वीडियोज में प्रेमानंद महाराज कई चीजों पर भक्तों को ज्ञान देते दिखाई देते हैं. हाल ही में प्रेमानंद महाराज को लेकर सोशल मीडिया पर कई झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है. ये काम कुछ क्रिएटर्स सोशल मीडिया पर अपनी रीच बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. क्रिएटर्स ने प्रेमानंद महाराज के वीडियो को इतनी सहजता से एडिट किया है कि यह पता लगाना मुश्किल हो गया है  कि यह असली है या नकली.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रेमानंद महाराज का फेक वीडियो

ऐसे में प्रेमानंद महाराज ने इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर एक चेतावनी जारी की है. दरअसल मामला ये है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रेमानंद महाराज के बीमार होने और यहां तक कि क्रिटिकल होने और अंतिम सांस लेने तक की झूठी खबरें पहुंचाई जा रही हैं. इससे लोग बहुत दुखी हो रहे हैं.

प्रेमानंद महाराज ने कहा, 'ये एक भागवतिक अपराध है'

इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि इस तरह के वीडियो बनाने वाले लोगों को समझना चाहिए कि ये एक अपराध है. जिस चीज से हजारों लोग दुखी हो जाए उसे भागवतिक अपराध कहा जाता है. क्योंकि गलत बात फैलाने लोगों को जो दुख हुआ है उस दुख का कारण आप बने हैं.

देखें Video:

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ये भाव का खेल है इसमें गेम नहीं खेलना चाहिए. इस बात को आपको समझना चाहिए. जो लोग व्यूज और पैसों के लिए लोगों की भावनाओं से खेलते हैं उन्हें समझना चाहिए कि वो दूसरों के दुख की वजह बन रहे हैं.

यह भी पढ़ें: गोल्ड को लेकर सच निकली शक्ति कपूर की 35 साल पुरानी भविष्यवाणी, यूजर्स बोले- काश मम्मी-पापा ने मानी होती ये बात

हिंदू लड़के से शादी के बाद मुस्लिम लड़की ने बताई क्या-क्या सच्चाई ? वायरल हुआ Video

कैंसर जीत गया दोस्तों… 21 की उम्र, कैंसर से जंग और आखिरी शब्द, लड़के की पोस्ट ने तोड़ दिए लाखों दिल!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Premanand Maharaj, Premanand Maharaj Health, Fake Videos
Get App for Better Experience
Install Now