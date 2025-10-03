मॉर्डन दुल्हन ने 90s के गाने पर किया धमाकेदार डांस, अदाएं देख होश खो बैठा दूल्हा, यूजर्स बोले- पहली बार...

विज्ञापन
शादी में दुल्हन ने मॉर्डन गाने छोड़कर 90s के ट्रैक पर डांस किया. उसकी अदाओं और ग्रेस ने दूल्हे को इतना मोहित कर दिया कि वह बिना पलक झपकाए देखता ही रह गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Bride Dance on 90s Song: शादी के मौके पर हर कोई चाहता है कि पल यादगार बने. आमतौर पर आजकल दुल्हनें मॉर्डन और ट्रेंडिंग गानों पर परफॉर्म करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुल्हन ने सबको चौंका दिया है. उसने 90s के सुपरहिट गाने पर ग्रेस और अदाओं के साथ ऐसा डांस किया कि दूल्हा बिना पलकें झपकाए बस देखता ही रह गया. 90 का दशक अपने रोमांटिक और जोशीले गानों के लिए हमेशा खास रहा है. इस दुल्हन ने अपनी शादी के फंक्शन में मॉर्डन बीट्स छोड़कर 90s के ट्रैक को चुना और अपने डांस मूव्स से महफिल लूट ली. उसकी नजाकत, चेहरे की स्माइल और एक्सप्रेशन ने वहां मौजूद हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया.

दूल्हे का रिएक्शन बना खास आकर्षण

इस वीडियो में दुल्हन फाल्गुनी पाठक के एल्बम के एक गाने पर बड़ी खूबसूरी से डांस कर रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दुल्हन जब मंच पर डांस कर रही थी तो दूल्हा अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था. दूल्हन की प्यारी स्माइल. अदाएं और अंदाज़ देखकर दूल्हे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता. इस दौरान दूल्हे की आंखों में प्यार और गर्व दोनों झलक रहे थे. मेहमानों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूज़र्स भी कह रहे हैं कि दूल्हे का ऐसा रिएक्शन किसी भी लड़की का सपना होता है. 

देखें Video:

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@toor.manpreet) नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो को अबतक 6 करोड़ 86 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और वीडियो पर 44 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, अपने पति के लिए नाचने से बेहतर कोई एहसास नहीं है. यह डांस वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग लिख रहे हैं कि इस दुल्हन ने साबित कर दिया कि ग्रेस और अदाएं हमेशा दिल जीत लेती हैं, चाहे गाना नया हो या पुराना. कई यूज़र्स ने इसे “सपनों की दुल्हन” तक कह दिया. एक यूजर ने मज़ाक में लिखा- भाई अपने कर्मों की लिस्ट तो दिखाना ज़रा.

शादी के ट्रेंड में नया ट्विस्ट

आजकल जहां शादी में ट्रेंडिंग और पार्टी गाने छाए रहते हैं, वहीं इस दुल्हन का 90s का अंदाज़ वेडिंग ट्रेंड को नया मोड़ दे सकता है. शायद अब और दुल्हनें भी रेट्रो गानों पर डांस करके अपने खास दिन को और भी यादगार बनाना चाहें.

