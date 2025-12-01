'दिल ने दिवाला निकाल दिया' 4 घंटे में शादी...18 दिन में कंगाल, इस अजीबोगरीब लव-स्टोरी ने हिला दिया इंटरनेट

4-Hour Marriage China: सोचिए...आप ब्लाइंड डेट पर जा रहे हों, दिल में हल्की घबराहट और थोड़ी-सी उम्मीद. सामने कोई मुस्कुराती हुई शख्सियत आए और कुछ घंटों में बात शादी तक पहुंच जाए...फिल्मी लगता है ना? लेकिन चीन के एक शख्स के लिए ये फिल्मी शुरुआत सीधे हॉरर एंडिंग में बदल गई, क्योंकि शादी के बाद जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी की सारी कमाई ऐसे उड़ाई जैसे हवा में सूखा पत्ता.

ये भी पढ़ें:-आसमान में घूमता दिखा रहस्यमयी साया...अजीबोगरीब परछाई देख हक्का-बक्का रह गया हाइकर, कैमरे में किया कैद

शुरू में प्यार, बाद में गजब की चाल (viral marriage fraud)

SCMP पोस्ट के अनुसार, हुआंग झोंगचेंग 'चीन के हेंगयांग शहर से' 40 साल के, सीधे-सादे इंसान. 21 अगस्त की सुबह वो ब्लाइंड डेट के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक आठ मैचमेकर खड़े मिले और सभी ने एक ही महिला को 'परफेक्ट मैच' बताया. अजीब लगा… मगर उन्होंने सोचा 'चलो किस्मत का खेल होगा.' महिला ने जैसे ही डेट शुरू की, उसी दिन शादी का दबाव. हुआंग ने कई बार सोचा, लेकिन आखिरकार शाम 5 बजे शादी रजिस्टर करवा दी. उन्हें लगा 'आज तो जिंदगी सच में बदल गई.' हां...बदली तो जरूर, लेकिन उल्टी दिशा में.

ये भी पढ़ें:-ईरान की झील पर दिखा ऐसा रहस्यमयी गोल पैटर्न...एक टक देखते रह गए लोग, वीडियोग्राफर ने ड्रोन कैमरे में किया कैद

शादी के बाद असली खेल शुरू (Chinese matchmaking sca)

पहली रात होटल में बिताने के बाद महिला का व्यवहार अचानक बदला. न कोई नजदीकी, न पत्नी जैसा अपनापन...बस पैसों की लिस्ट.

त्योहार आ रहा है, पैसे चाहिए.

मेरी बेटी के लिए कंप्यूटर चाहिए.

घर का खर्च बढ़ गया है.

और हुआंग हर बार मदद करते गए. WeChat चैट में दिखाई दिया कि उन्होंने उसे 1,314 युआन का 'रेड एंवेलप' भी भेजा, जिस पर महिला ने मीठा-सा जवाब दिया, 'Thank you, hubby.' मगर ये मीठास सिर्फ दिखावा थी महज 18 दिनों में हुआंग की करीब 240,000 युआन (लगभग 34,000 USD) की जमा-पूंजी साफ.

ये भी पढ़ें:-मुर्दाघर के फ्रीजर में अचानक जाग उठी महिला, बाहर निकलने की कोशिश और फिर...

लोग बोले- ये सिर्फ ठगी नहीं, पूरा गैंग है (man loses savings marriage)

सोशल मीडिया पर ये मामला फैलते ही लोग आगबबूला हो गए. कई यूजर्स ने इसे 'मैचमेकिंग के नाम पर चल रहा संगठित स्कैम' बताया. कमेंट्स में लोग ये भी कह रहे हैं कि यह महिला अकेली नहीं, बल्कि पूरा नेटवर्क है, जो भोले लोगों को निशाना बनाता है.

ये भी पढ़ें:-कुत्ते ने नोच ली नाक और निगल गया...करवानी पड़ गई 16 सर्जरी, फिर डॉक्टर्स बनाई दूसरी नाक!