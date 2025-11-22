क्या आपने देखी दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट जीप? आर-पार दिखते हैं हर पार्ट्स, वायरल Video देख लोग शॉक्ड

Transparent Jeep Video: अगर आप नई-नई कार और जीप के शौकीन हैं, तो आपको इस जीप की भी सवारी जरूर करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जेब ज्यादा ही ढीली करनी पड़ सकती है. दरअसल, हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं, दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट जीप, जो दूर से देखने में चांदी की तरह चमक रही है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स को इस ट्रांसपेरेंट जीप के बारे में बताते देखा जा रहा है और साथ ही यह शख्स इसे स्टार्ट करने के बाद दिखा रहा है कि इसके कौन-कौन से इंटरनल पार्ट काम करते हैं.

देखें Video:

दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट कार

वीडियो में आप देखेंगे कि चांदी और शीशे जैसी चमक रही ये जीप दिखने में कितनी सुंदर है. वीडियो में शख्स ने बताया है कि यह कोई शो पीस नहीं बल्कि चलने वाली कार है. सबसे पहले वह जीप के आगे लगी ग्रिल को दिखाता है और फिर इस जीप के इंजन की तरफ कैमरा ले जाता है. इंजन एरिया में आप जीप का एक-एक इंटरनल पार्ट आसानी से देख सकते हैं. यहां तक कि जीप का टर्बो भी साफ-साफ नजर आ रहा है. फिर यह शख्स इस जीप का सस्पेंशन दिखाता है और फिर इसका पिछला हिस्सा और इसकी ट्रांसपेरेंट सीट दिखाता है, जोकि शीशे की तरह चमक रही है. आखिर में यह शख्स गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करता है और फिर दिखाता है कि इसका कौन- कौन सा इंटरनल पार्ट सबसे ज्यादा काम करता है.

कार पर लोगों के रिएक्शन

दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट कार पर अब लोगों के भी रिएक्शन आ रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में जीप के फनी वीडियो भी शेयर किए हैं. एक यूजर लिखता है, 'यह मुझे पसंद आई'. कईयों ने कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी पोस्ट किये हैं. इस वीडियो को तकरीबन 3 लाख से ज्यादा यूजर्स ने लाइक किया है. एक यूजर बताता है कि यह फिलीपीन जीपनी जैसी दिखती है, मुझे यह बहुत पसंद है'. अब लोग इस जीप को देखने के बाद अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: डांसिंग डब्बू अंकल का नया धमाल, बॉस के बर्थडे में किया धांसू डांस, लोग बोले- आप तो हर बार दिल ही जीत लेते हो

मौत का बुके! लड़की ने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट में दिया 'गुटखा वाला बुके', यूजर्स बोले- ये प्यार नहीं, कैंसर है...

तंदूरी घिया ने मचाया तहलका! ‘लौकी भर्ता' की अनोखी रेसिपी वायरल, यूजर्स बोले- आलू की जगह नहीं ले सकता