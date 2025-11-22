प्रेग्नेंट डॉगी के लिए माता-पिता ने किया बेबी शॉवर, हल्दी-टीका से उतारी नज़र, Video ने जीता सबका दिल

Pregnant Dog Baby Shower: पालतू जानवरों के प्रति प्यार किस हद तक जा सकता है, इसका खूबसूरत उदाहरण एक वायरल वीडियो बनकर सामने आया है. अपने पालतू कुत्ते को खास महसूस कराने के लिए उसके पेरेंट्स ने पूरी तरह पारंपरिक भारतीय शैली में बेबी शॉवर आयोजित किया. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लाखों दिल पिघल गए.

हल्दी, फूल-माला और पूरा सिंगार

वीडियो की शुरुआत में मालिक अपनी प्रेग्नेंट डॉगी के चेहरे पर धीरे से हल्दी लगाते दिखते हैं, बिल्कुल भारतीय रस्मों की तरह. इसके बाद वे उसे नीले और सफ़ेद रंग की पोशाक पहनाते हैं, फूल-मालाएं और पारंपरिक हार पहनाकर पूरी तरह सजाते हैं. सजावट और प्यार से भरी यह रस्म बिलकुल असली गोदभराई जैसी दिखती है.

नज़र उतारने की रस्म भी हुई

अगले दृश्य में डॉगी पेरेंट्स एक दीया जलाकर उसकी नज़र उतारते हैं, ताकि उसकी और आने वाले बच्चों की रक्षा हो सके. वीडियो के अंत में मालिक उसकी दोनों पंजे थामकर उसे ख़ुश होकर पेश करते हैं-जैसे कोई गर्वित होने वाला माता-पिता अपनी खुशी बांट रहा हो. पूरा वेन्यू गेंदे और ताज़े फूलों से सजाया गया था. हल्के पीले-नारंगी रंगों ने पूरी रस्म को त्योहार जैसा माहौल दे दिया. हर चीज़ इस तरह तैयार थी कि डॉगी को कोई असुविधा न हो और वह पूरे समारोह का हिस्सा बने.

देखें Video:

दिल छू लेने वाली प्रतिक्रियाएं

वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे “खूबसूरत”, “दिल छू लेने वाला” बताया. एक यूज़र ने लिखा- “कितनी प्यारी मुस्कान है इसकी.” दूसरे ने कहा- “बहुत क्यूट, ढेर सारी दुआएं मां बनने वाली डॉगी को.” एक ने कमेंट किया- “भगवान इस क्यूटी और इसके परिवार को सुरक्षित रखे.” लोगों ने इस प्यारभरे समारोह को बेहद भावुक और खास बताया.

पहले भी वायरल हुआ था ‘डॉग कपल' का भारतीय बेबी शॉवर

इससे पहले भी एक डॉग कपल का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके पेरेंट्स ने इंडियन स्टाइल गोडभराई की थी. वीडियो में गोल्डन रिट्रीवर कपल को फूलों की मालाएं पहनाई गईं और पास रखे बोर्ड पर लिखा था- “हमें गुड न्यूज़ मिली है.” उस वीडियो में डॉग कपल की पैरेंटहुड यात्रा भी दिखाई गई थी- मां डॉगी को अपने नन्हे पप्पियों को दूध पिलाते हुए, फिर पप्पियों के छोटे-छोटे पैरों के निशान को कागज़ पर सहेजते हुए, और अंत में बड़े हो चुके पप्पियों के अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हुए दृश्य लोगों का दिल जीत लेते हैं.

पेट लव की मिसाल

यह वीडियो फिर साबित करता है कि पालतू जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, वो परिवार होते हैं और उनके आने वाले बच्चों की खुशी भी उतनी ही खास होती है जितनी किसी इंसानी परिवार में होती है.

