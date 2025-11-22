तंदूरी घिया ने मचाया तहलका! ‘लौकी भर्ता’ की अनोखी रेसिपी वायरल, यूजर्स बोले- आलू की जगह नहीं ले सकता

सोशल मीडिया पर फूड एक्सपेरिमेंट की कमी नहीं है, लेकिन इस बार जो डिश वायरल हो रही है उसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए. वजह है- घिया, यानी लौकी! वह सब्जी जिसे देखकर बच्चे तो क्या, बड़े-बुज़ुर्ग तक मुंह बना लेते हैं. लेकिन एक स्ट्रीट वेंडर ने उसी घिया को तंदूर में रोस्ट करके ऐसा भर्ता बनाया कि अब लोग इसे ट्राई करने को बेकरार हैं.

तंदूर में भूनकर निकली अनोखी खुशबू

वायरल वीडियो में वेंडर सबसे पहले पूरी लौकी को तंदूर में डालकर भूनता है, ताकि उसमें धुआं-सा तंदूरी स्वाद आ जाए. नरम होने पर वह घिया को बाहर निकालता है और गिलास की मदद से अच्छे से मैश कर देता है. यह पूरा प्रोसेस देखने में भी बेहद satisfying लगता है.

लौकी की किस्मत बदल दी

इसके बाद असली जादू शुरू होता है. कढ़ाही में तेल, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, घी, टमाटर, नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालकर वेंडर एक दमदार तड़का तैयार करता है. जब मसाले पूरी तरह पक जाते हैं, तब उसमें मैश की हुई तंदूरी घिया डालकर धीमी आंच पर मिलाया जाता है. कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है तंदूरी स्टाइल घिया भर्ता, खुशबू ऐसी कि स्क्रीन से ही भूख लग जाए!

देखें Video:

वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

यह वीडियो @foodiebybirth21 नामक इंस्टाग्राम हैंडल ने पोस्ट किया. कैप्शन- “तंदूरी घिया खा लो” के साथ यह वीडियो हिट हो गया. अब तक इसे 96 लाख से अधिक व्यूज़ मिल चुके हैं और 63 हज़ार से ज्यादा लाइक्स. वीडियो पर सैकड़ों कमेंट आए. एक यूज़र ने लिखा- “मेरी मां मुझे घिया खिलाने के लिए ये सब कर सकती हैं.” दूसरे बोले- “यूनिक रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे.” एक ने मज़ाक में कहा- “पनीर ही क्यों सारी मस्ती करे? आज लौकी की बारी है!” हालांकि कई लोगों ने कहा- “घिया घिया ही रहेगा, चाहे तंदूरी बनाओ या शाही.”

ट्रेडिशनल भर्ते से लिया ट्विस्ट

आमतौर पर भर्ता बैंगन, शिमला मिर्च या आलू से बनाया जाता है. इन्हें धीमी आंच पर भूनकर उनके असली स्वाद को उभारा जाता है. तंदूरी घिया भर्ता भी इसी तकनीक से तैयार हुआ है, बस ट्विस्ट है इस्तेमाल की गई सब्जी का. लौकी कम कैलोरी, ज़्यादा पानी और भरपूर फाइबर वाली सब्जी है. ये पेट को लंबे समय तक भरा रखती है और ओवरईटिंग रोकने में मदद करती है. यानी तंदूरी ट्विस्ट के साथ यह डिश स्वाद और हेल्थ- दोनों में जीत सकती है.

