सोशल मीडिया पर इन दिनों एक 3 साल की बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अपनी बैटिंग स्किल से अच्छे-अच्छों को हैरान कर दिया है. एक के बाद एक कर, लगभर हर दिशा में शॉट लगाती इस बच्ची को लोग 'जूनियर विराट कोहली' कह रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वो हर गेंद को शानदार शॉट में तब्दील कर रही है. वीडियो देख यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक छोटी-सी बच्ची इतने अच्छे-अच्छे शॉट कैसे लगा सकती है. पहले ये वीडियो देखिए.
कौन है ये वायरल बैटर?
बच्ची का नाम श्रेया कुमारी सिंह बताया जा रहा है. वो उत्तर प्रदेश की रहनेवाली है, जो इन दिनों मुंबई में अपनी बुआ के पास रह रही है. इंस्टाग्राम पर इस बच्ची के 67 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि इसका एक यूट्यूब चैनल भी है. मिली जानकारी के अनुसार, बच्ची की बुआ का लड़का यानी बच्ची का फुफेरा भाई उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता है.
मुफलिसी ले आई मुंबई
बच्ची का फुफेरा भाई एक वीडियो में बच्ची का परिचय देता है और उसकी मुफलिसी के बारे में बताता है. वो कहता है- इस वीडियो में जो तुम्हें लड़की दिख रही है, यह उत्तर प्रदेश से आई है और अब यह मुंबई में अपनी बुआ के पास है.
आगे वो बताता है, इस बच्ची के यहां आने का मुख्य कारण ये है कि बच्ची, कुल 3 बहन है और इसके पापा छोटी-मोटी नौकरी करते हैं. थोड़ी-सी कमाई में अभी तो इनका घर चल जाता है. लेकिन ये तीनों जब बड़े होते तो उन्हें तकलीक होती, यही सोचकर सबसे छोटी बच्ची यानी कि इसकी जिम्मेदारी मेरी मां ने ली है.
बैटिंग ही नहीं, बॉलिंग भी लाजवाब
बच्ची एक वीडियो में बॉलिंग करती भी दिखती है. वो कम दूरी में ही अपने कजन को बॉल डाल रही है. उसके हाथ अच्छे से मूव हो रहे हैं. अपनी आखिरी गेंद पर तो उसने हैरान ही कर दिया. उसने बॉल डाली और बॉल टप्पा खाने के बाद स्विंग होकर बैटर के शरीर पर लगी. बैटर बच्ची की बॉल मिस कर गया.
गाइडेंस मिली तो बनेगी क्रिकेटर!
बच्ची के वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहे हैं. कमेंट में लोग लगातार इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसके अच्छे भविष्य की कामना भी कर रहे हैं. बच्ची का भी ख्वाब है कि वो बड़ी होकर बेहतरीन क्रिकेटर बने.
एक वीडियो में लड़का यानी उसका फुफेरा भाई कहता है कि पहली बार उसने भी जब इसकी बैटिंग स्किल देखी तो हैरान रह गया. उसने सोचा कि इसका कुछ बनाते हैं. बच्ची की बुआ और परिवार वाले चाहते हैं कि वो आगे चलकर कुछ बड़ा नाम करे. अपने माता-पिता, बुआ और बाकी रिश्तेदारों का नाम रौशन कर सके.
