मौत का बुके! लड़की ने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट में दिया 'गुटखा वाला बुके', यूजर्स बोले- ये प्यार नहीं, कैंसर है...

गिफ्ट में फूल, चॉकलेट, परफ्यूम या घड़ी देना तो आम बात है, लेकिन इस लड़की ने जो किया, उसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया. उसने अपने बॉयफ्रेंड को दिया गुटखे के पैकेटों से बना बुके, जी हां, पूरा बुके सिर्फ KP Gold गुटखे से! वीडियो सामने आते ही लोग दंग रह गए कि आखिर ऐसा गिफ्ट कौन देता है?

कैसे बना गुटखे का बुके?

वायरल वीडियो में दिखाया गया कि बुके बनाने वाली एक महिला को ग्राहक से एक अलग ही रिक्वेस्ट मिली. उसने कहा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए “KP Gold गुटखा बुके” चाहिए, क्योंकि उसे यह बहुत पसंद है. इसके बाद वीडियो में एक शख्स दो-दो गुटखे के पैकेटों को स्टिक पर चिपकाता दिखा. कई ऐसी स्टिक बनाकर उन्हें बुके की तरह सजाया गया और तैयार हो गया ब्लू रैपिंग पेपर में लिपटा गुटखा बुके.

देखें Video:

Disclaimer: Tobacco causes cancer

😁You are really lucky if you have a boyfriend or girlfriend like this.

How easily they are sending you to hell. pic.twitter.com/Bo9K8TKYSH — The Kerala Girl ( भारत की बेटी ) (@the_kerala_girl) November 20, 2025

बॉयफ्रेंड को पसंद है केपी गोल्ड

वीडियो में बुके मेकर बताती है, “उनका डिमांड था कि बॉयफ्रेंड को केपी गोल्ड पसंद है, इसलिए उन्होंने ये बुके बनाने को बोला. अंत में जब तैयार बुके दिखाया गया, तो देखने वालों के चेहरे पर हंसी भी थी और हैरानी भी. पोस्ट पर कैप्शन था- “Disclaimer: Tobacco causes cancer… आप लकी हो अगर आपका पार्टनर ऐसे गिफ्ट्स दे रहा है, सीधा जहन्नुम भेज रहा है. प्यार कैंसर है.

मौत का बुके!

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने-अपने अंदाज़ में रिएक्ट किया. कुछ ने हंसते हुए लिखा- पागल वागल हैं क्या. दूसरे ने लिखा- कर लो मोहल्ला केसरी. तीसरे ने लिखा- मौत का बुके. वहीं कुछ लोगों ने बुके मेकर को फटकार लगाई कि ऐसे गिफ्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए. वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही धड़ाधड़ शेयर होने लगा और अब तक इसे 14 लाख से अधिक व्यूज़ मिल चुके हैं.

यह भी पढ़ें: तंदूरी घिया ने मचाया तहलका! ‘लौकी भर्ता' की अनोखी रेसिपी वायरल, यूजर्स बोले- आलू की जगह नहीं ले सकती

प्रेग्नेंट डॉगी के लिए माता-पिता ने किया बेबी शॉवर, हल्दी-टीका से उतारी नज़र, Video ने जीता सबका दिल

शादी में ‘हैंगओवर ठीक करने' के लिए IV ड्रिप! Video से उठे बड़े सवाल, यूजर्स बोले- अगला क्या ओपन हार्ट सर्जरी ?