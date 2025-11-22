विज्ञापन
मौत का बुके! लड़की ने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट में दिया 'गुटखा वाला बुके', यूजर्स बोले- ये प्यार नहीं, कैंसर है...

लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को गुटखे के पैकेटों से बना अनोखा बुके गिफ्ट किया. वीडियो वायरल होते ही लोग हक्के-बक्के रह गए और बोले- “ये प्यार नहीं, कैंसरस प्यार है!”

लड़की ने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट में दिया 'गुटखा वाला बुके'

गिफ्ट में फूल, चॉकलेट, परफ्यूम या घड़ी देना तो आम बात है, लेकिन इस लड़की ने जो किया, उसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया. उसने अपने बॉयफ्रेंड को दिया गुटखे के पैकेटों से बना बुके, जी हां, पूरा बुके सिर्फ KP Gold गुटखे से! वीडियो सामने आते ही लोग दंग रह गए कि आखिर ऐसा गिफ्ट कौन देता है?

कैसे बना गुटखे का बुके?

वायरल वीडियो में दिखाया गया कि बुके बनाने वाली एक महिला को ग्राहक से एक अलग ही रिक्वेस्ट मिली. उसने कहा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए “KP Gold गुटखा बुके” चाहिए, क्योंकि उसे यह बहुत पसंद है. इसके बाद वीडियो में एक शख्स दो-दो गुटखे के पैकेटों को स्टिक पर चिपकाता दिखा. कई ऐसी स्टिक बनाकर उन्हें बुके की तरह सजाया गया और तैयार हो गया ब्लू रैपिंग पेपर में लिपटा गुटखा बुके.

देखें Video:

बॉयफ्रेंड को पसंद है केपी गोल्ड

वीडियो में बुके मेकर बताती है, “उनका डिमांड था कि बॉयफ्रेंड को केपी गोल्ड पसंद है, इसलिए उन्होंने ये बुके बनाने को बोला. अंत में जब तैयार बुके दिखाया गया, तो देखने वालों के चेहरे पर हंसी भी थी और हैरानी भी.  पोस्ट पर कैप्शन था- “Disclaimer: Tobacco causes cancer… आप लकी हो अगर आपका पार्टनर ऐसे गिफ्ट्स दे रहा है, सीधा जहन्नुम भेज रहा है. प्यार कैंसर है. 

मौत का बुके!

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने-अपने अंदाज़ में रिएक्ट किया. कुछ ने हंसते हुए लिखा- पागल वागल हैं क्या. दूसरे ने लिखा- कर लो मोहल्ला केसरी. तीसरे ने लिखा- मौत का बुके. वहीं कुछ लोगों ने बुके मेकर को फटकार लगाई कि ऐसे गिफ्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए. वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही धड़ाधड़ शेयर होने लगा और अब तक इसे 14 लाख से अधिक व्यूज़ मिल चुके हैं.

