डांसिंग डब्बू अंकल का नया धमाल, बॉस के बर्थडे में किया धांसू डांस, लोग बोले- आप तो हर बार दिल ही जीत लेते हो

डांसिंग डब्बू अंकल को भूल गए या याद हैं? वही डांसिंग अंकल जिन्होंने एक शादी में अपनी पत्नी के साथ गोविंदा की फिल्म 'खुदगर्ज' के पॉपुलर गाने 'आपके आ जाने से' पर खूब कमर लचकाई थी और डांसिंग अंकल अपने इस डांस से रातों-रात सोशल मीडिया पर स्टार बन गए थे. इसके बाद तो वह कई टीवी रियलिटी शो में, यहां तक कि गोविंदा के साथ भी अपने डांस से लोगों का मनोरंजन करते दिखे थे. अब डांसिंग अंकल एक बार फिर हाजिर हैं अपने नए वीडियो के साथ. इस वीडियो में भी डांसिंग अंकल का जबरा डांस देखने को मिल रहा है. इस बार वह किसी शादी में नहीं बल्कि अपने सीईओ की बर्थडे पार्टी में डांस करते नजर आए हैं.

देखें Video:

डांस से फिर छाए डांसिंग डब्बू अंकल

डांसिंग अंकल का डांस एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गया है. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि डांसिंग डब्बू अंकल स्टेज पर अपने बॉस और बाकी कर्मचारियों के सामने फिल्म अनाड़ी के सॉन्ग 'फूलों सा चेहरा तेरा' पर अपने ही अंदाज में डांस कर रहे हैं और सीईओ को लुभा रहे हैं. वहीं, वीडियो में दिख रहे सीईओ और बाकी कर्मचारी के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी डांसिंग अंकल के डांस का लुत्फ उठा रहे हैं. इस वीडियो पर यूजर्स अपना खूब प्यार लुटा रहे हैं. डांसिंग अंकल ने एक बार फिर अपने चाहने वालों के दिलों पर छा गये हैं.

डांसिंग अंकल को नहीं भूले लोग

डांसिंग अंकल के नए वायरल डांस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'इस उम्र में इतना अच्छा डांस करते है, बहुत बढ़िया अंकल जी'. दूसरा यूजर लिखता है, 'ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही दोस्ती निभाते रहें, आप दोनों पर भगवान आशीर्वाद बनाए रखें'. तीसरा यूजर लिखता है, 'अरे यह तो डांसिंग डब्बू अंकल हैं, बहुत समय बाद, वाओ, देखकर मजा आ गया'. एक और लिखता है, 'अंकल आप डांस नहीं करते, बल्कि अपने डांस से कमाल करते हैं, आपको देखना अच्छा लगता है'. अब डांसिंग अंकल के चाहने वाले उन पर प्यार लुटाने में बिल्कुल भी कमी नहीं कर रहे हैं. इस वीडियो पर 46 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और 2 मिलियन व्यूज.

यह भी पढ़ें: मौत का बुके! लड़की ने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट में दिया 'गुटखा वाला बुके', यूजर्स बोले- ये प्यार नहीं, कैंसर है...

तंदूरी घिया ने मचाया तहलका! ‘लौकी भर्ता' की अनोखी रेसिपी वायरल, यूजर्स बोले- आलू की जगह नहीं ले सकता

प्रेग्नेंट डॉगी के लिए माता-पिता ने किया बेबी शॉवर, हल्दी-टीका से उतारी नज़र, Video ने जीता सबका दिल