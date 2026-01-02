विज्ञापन
दारू, हुक्का और लाउड म्यूजिक... हिमाचल की कड़कड़ाती ठंड में शर्ट उतारकर नांचते हुड़दंगियों को देखिए

Himachal Tourist Video: मैदानी इलाकों में इन दिनों ठंड से बुरा हाल है, लाहौल स्पीति का टेंपरेचर तो माइनस में है. लेकिन कुछ लड़के बीच सड़क ऐसा हुड़दंग मचा रहे हैं जैसे इनको ठंड दिखाई ही नहीं दे रही. शांत लाहौल स्पीति में ये लोग सड़क पर शोर शराबा कर रहे हैं.

लाहौल स्पीति में पर्यटकों का हुड़दंग.
  • हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुड़दंगी पर्यटक ठंड के बावजूद सड़क पर शर्ट उतारकर डांस कर रहे हैं.
  • वीडियो में पर्यटक हाथ में दारू की बोतल और हुक्का लेकर लाउड म्यूजिक पर नांचते दिख रहे हैं.
  • पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित पर्यटकों का चालान कर उन्हें दंडित किया है.
लाहौल स्पीति:

नए साल को शुरू हुए एक दिन बीत चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की मस्ती थमने का नाम नहीं ले रही है. हाथ में दारू की बोतल, हुक्का और लाउड म्यूजिक, लाहौल स्पीति की ठंड में पर्यटक ऐसे जश्न में डूबे हैं कि दीन-दुनिया की उनको खबर तक नहीं. बीच सड़क पर शर्ट उतारकर नांचते पर्यटकों का नया वीडियो सामने आया है. वीडियो में सड़क और पहाड़ों की बर्फ देखकर घर बैठे इंसान की कंपकपी छूट जाए. लेकिन कपड़े उतारकर बीच सड़क पर नांच रहे इन लड़कों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ठंड होती क्या है.

ये भी पढ़ें- नशेड़ियों को होटल तक छोड़कर आती है पुलिस, भारत के इस राज्य में है शराबियों की मौज

बीच सड़क कपड़े उतारकर किया डांस

वीडियो में 5-6 लड़के गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर लाउड म्यूजिक पर दारू की बोतल और हुक्का हाथ में लिए जमकर डांस रहे हैं. इनमें दो लड़के तो शर्टलेस हैं. पता नहीं कि इतनी बर्फीली ठंड में इनको सर्दी लग भी रही है या नहीं. मैदानी इलाकों में इन दिनों ठंड से बुरा हाल है, तो लाहौल स्पीति का टेंपरेचर तो माइनस में है. लेकिन ये लड़के नए साल के जश्न में ऐसे डूबे हैं कि इनको ठंड दिखाई ही नहीं दे रही. शांत लाहौल स्पीति में ये लोग सड़क पर शोर शराबा कर रहे हैं और नो पार्किंग जोन में इन्होंने अपनी गाड़ी लगा दी है.

सड़क पर हुक्का और दारू पार्टी करते पर्यटक

बता दें कि हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति इन दिनों पर्यटकों से गुलज़ार है. लेकिन कुछ उपद्रवी पर्यटक सड़क के बीचों बीच गाड़ियां खड़ी कर ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि देखने वालों को शर्म आ जाए. ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ पर्यटक शर्ट उतारकर बीच सड़क हुक्का और शराब की बोतलें लेकर डांस कर रहे हैं. बीच सड़क पर ऐसी फूहड़ता से हर कोई परेशान है. लोग मांग कर रहे हैं को ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

हुड़दंगी पर्यटकों का कटा चालान

इससे पहले मंडी के थलोट से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, उन पर्यटकों का मोटा चालान किया गया था. वहीं लाहौल स्पीति के ग्रांफू में पुलिस को देख हुड़दंग कर रहे पर्यटक भाग खड़े हुए थे. लाहौल स्पीति क एसपी शिवानी मेहला ने बताया कि ये गुरुवार को यह वीडियो उनके संज्ञान में आया था, जिसके बाद इन लोगों का चालान किया गया है.

