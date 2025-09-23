बाइक पर भारी से भारी सामान ले जाने का नया तरीका देखा क्या? Video देख लोग शॉक्ड, बोले- शक्तियों का गलत इस्तेमाल...

बाइक या स्कूटर पर जाने पर ज्यादा सामान या बड़ा बैग कैरी नहीं कर सकते हैं. अगर सिंगल सवारी है तो बाइक या स्कूटर पर एक बड़ा बैग लादकर ले जा सकते हैं, लेकिन दो सवारी में ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप यह नहीं कहेंगे कि दो सवारी के बाद भी स्कूटर या बाइक पर बड़ा बैग लेकर जा सकते हैं. इस वीडियो में दो शख्स बाइक पर जा रहे हैं और इनके सामान ले जाने का तरीका किसी को भी भा सकता है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग भी शॉक्ड हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था.



बाइक पर बैग ले जाने की ट्रिक (Man carrying bag to put on road)



इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'यह ट्रिक इंडिया से बार नहीं जानी चाहिए'. वीडियो में आप देखेंगे कि एक शख्स बाइक चला रहा है और दूसरा शख्स बाइक पर पीछे बैठा है. पीछे बैठे शख्स ने व्हील बैग लिया हुआ है और उसका हैंडल पकड़कर उसे सड़क पर छोड़ रखा है. बैग में व्हील होने के चलते वो भी सड़क पर बाइक की तरह दौड़ रहा है. इस वीडियो में बैग ले जाने की इस ट्रिक पर लोग शॉकिंग के साथ-साथ मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग शॉकिंग इमोजी भी पोस्ट कर रहे हैं.

देखें Video:



लोगों ने शेयर किया अनुभव (Man Bike Viral Video)

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'ऐसा अजूबा सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले ही कर सकते हैं नंबर प्लेट पर ध्यान दें सभी लोग'. दूसरा लिखता है, 'भाई बैग का टायर पंचर हो जाएगा यार'. तीसरे ने लिखा है, 'अब बताओ कनपुरियों की कोई बराबरी कर पाएगा'. एक और लिखता है, उत्तर प्रदेश का विकास दिखता है'. एक ने अपना अनुभव शेयर कर लिखा, 'मैंने भी एक बार इस तरह ट्राई किया था, लेकिन 2 किमी तक चलने के बाद बैग के व्हील पूरी तरह घिस गए थे'. वहीं, एक और लिखता है, 'अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं, तू क्या है बे'. लोग इस वीडियो पर ऐसे ही मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

