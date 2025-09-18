काले रंग की चमचमाती थार से ऑर्डर देने पहुंचा Blinkit डिलीवरी बॉय, देख कस्टमर के उड़ गए होश - देखें वायरल Video

Delivery Boy Arrives In Thar: सभी डिलीवरी कंपनी कस्टमर तक समय पर ऑर्डर पहुंचाने के लिए अपने एजेंट को बाइक और स्कूटर से भेजती है. ट्रैफिक की झंझट से बचने के लिए फूड डिलीवरी एजेंट गली-गली में जाकर समय पर ऑर्डर पहुंचाते हैं. अब सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी शॉक्ड हो सकता है. दरअसल, ब्लिंकिट का एक डिलीवरी एजेंट कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाने के लिए बाइक या स्कूटी से नहीं बल्कि ब्लैक रंग की चमचमाती महिंद्रा थार से पहुंचा है. अब डिलीवरी एजेंट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर 4 लाख तक व्यूज आ चुके हैं.



थार से ऑर्डर देने पहुंचा डिलीवरी एजेंट ( Blinkit Delivery Agent Thar Video)

इस वीडियो को @divyagroovezz नामक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि डिलीवरी एजेंट को थार में से ग्रॉसरी पार्सल लेकर निकलते देखा जा रहा है. ग्राहक ने इस पूरे मोमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लिया है. इस वीडियो में शख्स कह रहा है कि भाई ये थार में डिलीवरी करने आया है'. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, '@letsblinkit, क्या आप वाकई अपने डिलीवरी बॉय को इतना पैसा दे रहे हैं? या @mahindratha, क्या आप आजकल THAR बहुत सस्ते दामों पर दे रहे हैं? बता दें, जोमैटो के स्वामित्व वाली ब्लिंकिट एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. अब इस वीडियो पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. चलिए पढ़ते हैं.

देखें Video:



लोगों ने ली डिलीवरी एजेंट की चुटकी ( Blinkit Delivery Agent Thar)

थार वाले डिलीवरी एजेंट पर एक शख्स ने लिखा है, 'इसकी ईएमआई पूरी नहीं भरी होगी'. दूसरा यूजर लिखता है, 'ब्लिंकिट का प्रीमियम वर्जन'. तीसरे ने लिखा है, 'कुछ लोग इस जॉब को टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, एक बार मेरे पास डिलीवरी एजेंट स्कॉर्पियो से आया था'. एक और लिखता है, 'डिलीवरी वाला अपने दोस्त के साथ आया है'. एक अन्य ने लिखा है, 'ऐसा ही होता है, जब कार की ईएमआई की किस्त ना भरी जा रही हो'. एक और लिखता है, 'पहले थे दिवाने और अब लगे कमाने'. इस वीडियो पर 10 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और कईयों ने कमेंट बॉक्स में लाफिंग इमोजी भी शेयर किए हैं.

