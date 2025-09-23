शख्स ने पलंग को ही बना डाला कार, देसी जुगाड़ देख हैरान रह गए लोग, बोले- कहां से लाते हैं इतना दिमाग?

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स ने अपनी क्रिएटिविटी का अनोखा नमूना पेश किया है. उसने पलंग को कार में बदल डाला. जी हां, सुनकर भले ही अजीब लगे लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पलंग चार पहियों पर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. भारत हमेशा से ही ‘जुगाड़' के लिए मशहूर रहा है. यहां के लोग अपनी समझदारी और क्रिएटिविटी से ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है. इस शख्स का इनोवेशन भी उसी का एक उदाहरण है.

देखकर हैरान हो रहे लोग

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स ने लकड़ी के पलंग को मोटर और पहियों की मदद से कार का रूप दे दिया. दिलचस्प बात को ये है कि इस जुगाड़ से बनी कार पर एक या दो लोग नहीं बल्कि 8-9 लोग एकसाथ सवार हो सकते हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स इस जुगाड़ कार को चला रहा है और उसके साथ 4 महिलाएं और कुछ बच्चे भी इस गाड़ी पर बैठे हुए हैं और कार बड़ी ही रफ्तार में सड़क पर आराम से दौड़ रही हैं. लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं और कह रहे हैं – “सच में दिमाग कहां से लाते हो?”

देखें Video:

देसी जुगाड़ ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

इस वीडियो को एक्स पर @RealTofanOjha नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- पूरा कार कंपनी में डर का माहौल है, अमेरिका क्या कहता था? इस वीडियो को अबतक 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कमेंट सेक्शन में लोग लगातार तारीफ कर रहे हैं. कोई इसे “इंडियन टैलेंट” बता रहा है तो कोई मजाक में कह रहा है कि “अब पलंग पर लेटकर सीधे ऑफिस जाओ.” यह इनोवेशन भले ही व्यावहारिक उपयोग के लिए न हो लेकिन मनोरंजन और क्रिएटिविटी की मिसाल जरूर है.

देसी इनोवेशन की अहमियत

आज के समय में जब टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही है, ऐसे देसी इनोवेशन हमें यह एहसास कराते हैं कि असली क्रिएटिविटी दिमाग की उपज है, न कि सिर्फ बड़ी मशीनों की. यह शख्स भले ही इंजीनियरिंग कॉलेज से न पढ़ा हो, लेकिन उसकी सोच और हुनर ने पलंग को कार में बदलकर सबको चौंका दिया.यह वीडियो न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि अगर इंसान चाहे तो हर चीज़ को नए रूप में ढाल सकता है. यही वजह है कि लोग इस देसी कार-स्टाइल पलंग को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और इसे खूब शेयर कर रहे हैं.

