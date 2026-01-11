'हमारे पास हजारों सुसाइड बॉम्बर', जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का नया ऑडियो आया सामने

Masood Azhar Audio: प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया है. जिसमें वो यह कहता सुनाई दे रहा है कि उसके पास हजारों सुसाइड बॉम्बर हैं, जो किसी भी वक्त हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. मसूद अजहर के इस ऑडियो की बातें यह बता रही हैं कि जैश-ए-मोहम्मद का गिरोह अब भी किसी खतरनाक तैयारी में जुटा है. मालूम हो कि जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है. वह पाकिस्तान में रहकर भारत विरोधी वारदातों की साजिश रचता रहा है.

एक हजार से अधिक आत्मघाती हमलावर तैयारः मसूद अजहर



मसूद अजहर के सामने आए ऑडियो के जरिए दावा है कि एक हजार से अधिक आत्मघाती हमलावर तैयार हैं और अजहर पर भारत में घुसपैठ की अनुमति देने का दबाव डाल रहे हैं. अजहर का कहना है कि असली संख्या जानकर दुनिया भर का मीडिया चौंक जाएगा और हंगामा मच जाएगा. उसका कहना है कि ये हमलावर हमले करने और अपने मकसद के लिए शहादत पाने के लिए बेहद प्रेरित हैं.

मसूद अजहर की शब्दों में लिखे तो- "ये (आत्मघाती हमलावल) एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, ये 1000 भी नहीं, अगर पूरी तादात बता दूं, तो कल दुनिया की मीडिया पर हंगामा मच जाएगा...."

ऑपरेशन सिंदूर में जैश के ठिकानों पर हुआ था बड़ा हमला

मालूम हो कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा था. मसूद अजहर के कई करीबी, रिश्तेदार सहित कई आतंकी भी इस ऑपरेशन में मारे गए थे. सुरक्षा विशेषज्ञों की माने ऐसे ऑडियो मैसेज तब जारी होते है, जब संगठन दवाब में होता है. मसूद अजहर के वायरल ऑडियो को उसकी बौखलाहट भी माना जा रहा है.

मसूद अजहर के नए ऑडियो से सनसनी

फिलहाल यह जांच का विषय है कि मसूद अजहर का संगठन क्या कर रहा है? उसके पास सही मायने में कितने सुसाइड बॉम्बर हैं? और इन लोगों का क्या प्लान है? हालांकि यह सब देश की सुरक्षा में लगे शीर्ष कमान को तय करना है. फिलहाल मसूद अजहर के ऑडियो से सनसनी फैल रही है.



