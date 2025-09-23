विज्ञापन
विशेष लिंक

घर से बाहर जा रहे पापा की बेटी ने उतारी नकल, देखकर भावुक हुए पिता, Video आपको भी रुला देगा

इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक बेटी ठीक उसी तरह से अपने पिता की नकल उतारती है जैसे एक पिता अपनी बेटी को घर से जाते हुए समझाते हैं. इस वीडियो में बाप-बेटी को देख भावुक हो गया और अब इस वीडियो पर लोग भी इमोशनल हो रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
घर से बाहर जा रहे पापा की बेटी ने उतारी नकल, देखकर भावुक हुए पिता, Video आपको भी रुला देगा
बेटी ने निभाया पिता का रोल, देखकर रो पड़े पापा

बेटियां पिता की लाडली होती हैं और यही वजह है कि उन्हें पापा की परी कहा जाता है. जिस तरह मां और बेटे का रिश्ता सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक उसी तरह पिता और बेटी का रिश्ता भी जग में सबसे निराला है. एक पिता अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की चाह रखता है. उसके खाने-पीने, पढ़ाई और उसकी शादी के लिए जिंदगी भर मेहनत कर पाई-पाई जोड़ता है. और सबसे बड़ी बात उसकी बेटी जहां भी जा रही है, सुरक्षित तो ना, इस बात का भी पूरा ख्याल रखता है. पिता हर समय अपनी बेटी की सुरक्षा और उसके सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचता रहता है और उसके बाहर से जाने से पहले सौ नसीहत देता है, ताकि उसकी लाडली किसी के चंगुल में ना फंस जाए. अब इस वीडियो में इसका उल्टा है.

बेटी ने किया बाप को विदा  (Daughter drop to her father Viral)

उलट कैसे, चलिए हम बताते हैं. वीडियो में देखेंगे कि जो रोल पिता अपनी बेटी को बाहर भेजते वक्त निभाता है, वो रोल एक बेटी ने निभाया तो पिता भावुक हो गया और उसकी आंखें आसूंओं से भर आईं. इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक बेटी अपने पिता को ऑटो में बैठाकर विदा कर रही है और कह रही कि कोई बाहर कुछ भी दे तो खाना नहीं. पैसे चाहिए तो बताओ, 500 रुपये दे दूं'. लड़की ठीक एक पिता की ड्यूटी को बखूबी निभाती नजर आ रही है. इस वीडियो में पिता अपनी बेटी को ऐसा करते देख भावुक हो गया है और अब इस वीडियो पर लोग भी इमोशनल हो रहे हैं. यूजर्स बाप-बेटी के इस वीडियो पर क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं.

देखें Video:
 

लोगों की आंखों में आ गए आंसू (Father and Daughter Viral Video)

इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोग अपने-अपने बच्चों को याद कर भावुक हो रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'नाजुक दिल वाला मजबूत बाप'. दूसरा यूजर लिखता है, 'दुनिया में अकेला इंसान बाप ही है, जो अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करता है'.  तीसरा लिखता है, 'वो रोज के खर्च के लिए ज्यादा पॉकेट मनी नहीं देते थे, लेकिन जब भी मैं शहर से बाहर जाती थी, वो बिना मांगे ही मेरी जेब भर देते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, अब मैं उन्हें हमेशा किसी और के पापा में ढूंढती हूं'. एक और लिखता है, 'मैं अपने जीवन के बाकी समय में एक बार भी इसका अनुभव न कर पाने का दर्द सहता रहूंगा'. एक अन्य ने लिखा है, 'तुमने रुला दिया यार'.

यह भी पढ़ें: नाक के अंदर लगवाया कैमरा और निगल गई पूरी तलवार, महिला का Video कमज़ोर दिलवाले नहीं देख पाएंगे

छोटी बच्ची ने टीचर को तोहफे में दी ऐसी चीज, देखकर यूजर्स बोले- हीरे जैसा कीमती, दिल जीत लेगा यह Video

बत्तख के बच्चे को चुपके से उठाकर ले जा रही थी लड़की, देखते ही पक्षी ने जो किया, पापा की परी का हुआ बुरा हाल!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Father And Daughter, Father And Daughter Viral Video, Daughter Imitates Father
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com