महाकाल मंदिर के पास चंदन टीका लगाने का काम करता दिखा छोटा बच्चा, तोतली आवाज़ में कही ऐसी बात, पसीज उठेगा दिल

सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर काफी खुशी मिलती है, लेकिन उनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, तो दिलों को छू जाते हैं. एक ऐसा ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर भक्तों को चंदन का टीका लगा रहा है.



बच्चे की प्यारी आवाज सुन मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप



सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा एक भक्त के माथे पर चंदन का टीका लगा रहा है और फिर अपनी तुतलाती हुई आवाज में कहता है, 'बाल तो ऊपर कर लो'. यकीनन वीडियो आपको काफी क्यूट लगेगा, लेकिन साथ ही आप यह सोचकर भावुक हो जाएंगे कि इतना छोटा बच्चा का क्यों कर रहा है.



बता दें, .सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो _https._.shiny नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई है, जिसके कैप्शन में लिखा है, "जब हम उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन के लिए गए, तो मंदिर के बाहर एक छोटा सा बालक खड़ा था. अपनी मासूम, पवित्र आंखों से, वह सबको चंदन का टीका लगा रहा था और हमें भी लगा रहा था. उसकी मीठी-मीठी बातें सुनकर हमारा दिल पिघल गया. इतनी छोटी सी उम्र में ही, ये नन्हे-नन्हे हाथ इतना काम कर रहे थे...सच में, एक नन्ही सी जान, बड़े हौसलों वाली है".

देखें Video:



वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन



बच्चे की इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और हजारों की संख्या में लाइक्स मिल चुके हैं. जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बच्चे की आवाज बहुत मीठी है, लेकिन दुख की बात है कि इतनी कम उम्र में वह काम कर रहा है... यह देखकर मेरा दिल टूट गया', दूसरे यूजर ने लिखा, 'बच्चा क्यूट है, लेकिन उसे इस हालत में देखकर दुख हो रहा है', तीसरे यूजर ने लिखा, 'मजबूरी और गरीबी सबसे पहले घर बच्चों को घेरती है, सच में बच्चे को काम करता देख मन काफी दुखी है'.

