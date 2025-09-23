विज्ञापन
बत्तख के बच्चे को चुपके से उठाकर ले जा रही थी लड़की, देखते ही पक्षी ने जो किया, पापा की परी का हुआ बुरा हाल!

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती बत्तख के बच्चे को उठाकर भागने लगती है. तभी मां बत्तख ने ऐसा किया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो पर यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

बत्तख के बच्चे को चुपके से उठाकर ले जा रही थी लड़की, देखते ही पक्षी ने जो किया, पापा की परी का हुआ बुरा हाल!
बत्तख के बच्चे को लेकर भागने के फिराक में थी लड़की, मां ने सिखाया सबक

जिसने भी कहा है, सच ही कहा है, इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा मां होती है. इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि मां अपने गर्भ में पले बच्चे के सबसे करीब होती है. मां का अपने बच्चों से सबसे संवेदनशील और भावुक रिश्ता होता है. अगर एक मां को उसके बच्चे से अलग करने की साजिश की जाती है, तो वो अपने बच्चे को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा है, लेकिन यहां मां का रूप एक पक्षी में है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मां हर रूप में योद्धा और केयरिंग होती है. दरअसल, इस वीडियो में एक लड़की बत्तख के बच्चे को उठाकर भाग रही थी कि तभी बत्तख की नजर उस लड़की पर पड़ी और सारा खेल उल्टा पड़ गया.

लड़की से भिड़ी मं बत्तख (Duck attacked Girl Viral Video)
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक तालाब किनारे बत्तख मां अपने बच्चों को पानी में ले ही जा रही थी कि पीछे से एक लड़की आई और बत्तख के बच्चों के झुंड में से एक बच्चे को उठाकर भागने लगी, तभी मां बत्तख ने उसे ऐसा करते देख उस पर तुरंत हमला कर दिया. बत्तख के हमले से लड़की इतना डर गई कि बत्तख का बच्चा वहीं छोड़ भाग खड़ी हुई. देखने में यह वीडियो जितना फनी है, उससे भी कहीं ज्यादा यह ममतामई है. इस वीडियो ने एक मां की ताकत का अंदाजा करा दिया है. एक बेजुबान पक्षी जो इंसान के आगे बिल्कुल लाचार है, वो अगर इंसान से लड़ जाए, तो सोचो वो दिमाग से कितना ताकतवर होगा.

देखें Video:
 

लोगों ने बनाया लड़की का मजाक  (Girl and Duckling Viral Video)
इस वीडियो में लोगों ने इस लड़की का जमकर मजाक बनाया है. इस वीडियो को 25 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'लड़की भूल गई थी क्या.. साथ में मां हैं. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'बहन डर गई- बहन डर गई'.  तीसरे यूजर ने लिखा है, 'मां तो मां होती है'. चौथा यूजर लिखता है, 'मां सबसे बड़ी योद्धा होती है'. पांचवां यूजर लिखता है, 'बेवकूफ लड़की ने बच्चे को फेंक दिया'. इस वीडियो पर लोग लड़की का मजाक बना रहे हैं और बत्तख की हिम्मत की दाद रहे हैं. इस वीडियो पर अब तक 6 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

Duckling Viral Video, Duckling Video, Mother Duck With Ducklings
