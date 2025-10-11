ऑफिस में छुट्टी के लिए रिश्तेदारों के मरने का झूठ बोलना पाप है? प्रेमानंद जी ने जो कहा, हंसी से लोटपोट हुए लोग

प्राइवेट नौकरी करने वालों की अकसर शिकायत रहती है कि बॉस और मैनेजर छुट्टी देने में बहुत आना-कानी करते हैं. यह बात शत प्रतिशत सच है. कइयों के लिए प्राइवेट नौकरी किसी जेल से कम नहीं है. यहां तक कि कई कर्मचारियों को ऑफिस में ओवर शिफ्ट करने के बाद भी घर जाकर काम करना पड़ता है, लेकिन छुट्टी मांगने पर बॉस और मैनेजर को सांप सूंघ जाता है. ऐसे में लोग छुट्टी लेने का एकमात्र तरीका अपनाते हैं, जिसमें वे अपने सगे-संबंधियों के निधन का झूठा बहाना बनाते हैं और तब जाकर उन्हें छुट्टी मिलती है. झूठ बोलकर छुट्टी लेने पर प्रेमानंद महाराज जी का क्या कहना है इस वीडियो में देखे.



झूठ बोलकर महाराज की शरण में पहुंचा भक्त

इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि महाराज की शरण में बैठे कुछ उनके भक्त शिकायत कर रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी में काम करने के दौरान छुट्टी नहीं मिलती है. भक्तों ने बताया कि जब बॉस या मैनेजर को यह बताते हैं कि घर या रिश्तेदारी में किसी का निधन हो गया है, तो तब जाकर छुट्टी मिलती है. इस पर बाकी भक्तों ने भी उसकी बात का समर्थन किया. वहीं, इतना सुनने के बाद महाराज जी की हंसी छूट गई. इसके बाद झूठ बोलकर छुट्टी लेने पर प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि झूठ बोलना पाप है और सांसारिक जीवन में झूठ कतई नहीं बोलना चाहिए, भले ही भागवत कार्यों में आप झूठ बोलें, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी भी झूठ ना बोले.

देखें Video:



जनता की प्रतिक्रिया

प्रेमानंद महाराज के इस प्रवचन पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'बाबा कलयुग का प्रताप श्री राधा नाम जिसके साथ उसका झूठ भी लागे सांच हृदय मै विराजे स्वयं भगवान'. दूसरे यूजर ने लिखा है, भाई अब तो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें देख लिया, क्या अब वो आपको छुट्टी देंगे. बता दें, इस शख्स ने कहा था कि वह प्रेमानंद महाराज के यहां भी झूठ बोल छुट्टी लेकर उनकी शरण में आया है. तीसरा यूजर लिखता है, सच में प्राइवेट जॉब किसी की जेल से कम नहीं हैं. वहीं, वीडियो का कमेंट बॉक्स राधे-राधे जपनाम से भर चुका है.

