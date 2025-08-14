विज्ञापन

राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को दिया किडनी का ऑफर, वायरल हो गया शिल्पा शेट्टी का रिएक्शन- देखें VIDEO

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचीं. यहां कपल ने प्रेमानंद की शरण में उनके प्रवचन सुने, लेकिन इस बीच राज कुंद्रा ने कुछ ऐसा कहा कि सब चौंक गए.

प्रेमानंद महाराज की शरण में पति को लेकर पहुंचीं शिल्पा शेट्टी
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचीं. यहां कपल ने प्रेमानंद की शरण में उनके प्रवचन सुने, लेकिन इस बीच राज कुंद्रा ने कुछ ऐसा कहा कि सब चौंक गए. कपल बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठे नजर आए. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने महाराज से कुछ सवाल भी पूछे. महाराज जी ने भी कपल के सभी सवालों का जवाब दिया. शिल्पा शेट्टी ने अपने यूट्यूब अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

प्रेमानंद की शरण में शिल्पा-राज कुंद्रा

शिल्पा शेट्टी ने पूछा, 'महाराज जी राधा जप कैसे करना चाहिए'? इस पर महाराज जी ने बताया कि राधा नाम जपने से कैसे कष्टों का निवारण होगा. महाराज जी बोले अगर संतों का वचन मानकर आगे बढ़ते रहे तो निश्चित बेड़ा पार हो जाएगा. इसके बाद राज कुंद्रा ने महाराज के सामने अपनी इच्छा जाहिर की. इससे पहले महाराज जी ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और बीते 10 सालों से वह खराब किडनी के सहारे जिंदगी काट रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर का बुलावा कभी भी आ सकता है और उन्हें इस बात से कभी भी डर नहीं लगता है. फिर राज कुंद्रा ने अपनी बात रखी.

राज कुंद्रा का महाराज जी को ऑफर

शिल्पा शेट्टी के हसबैंड ने कहा, 'बीते दो सालों से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मेरा कोई सवाल नहीं है, आप खूब पॉपुलर हैं, जब भी मन में कोई डर होता है, तो आपके वीडियो देख लेता हूं, आप से बहुत प्रेरित होता हूं, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं, मैं अगर आपके काम आता हूं तो मेरी एक किडनी आपके नाम महाराज जी'. राज कुंद्रा के इस ऑफर को सुन महाराज हैरान हो गए और कहा, 'मेरे लिए इतना काफी है कि आप सब खुश रहें, जब तक बुलावा नहीं आएगा, तब तक किडनी की वजह से मैं दुनिया नहीं छोड़ूंगा, जब बुलावा आएगा तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपका यह सद्भाव दिल से स्वीकार करते हैं'.



 

