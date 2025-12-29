प्रेमानंद को जादूगर ने दिखाया ऐसा जादू, महाराज हंस-हंसकर हुए लोटपोट

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महराज प्रसिद्ध संत और अध्यात्मिक गुरु हैं. वो वृंदावन के केली कुंज आश्रम में रहते हैं. प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन के द्वारा लोगों को भक्ति और ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं. प्रेमानंद महाराज के पास लोग अपनी लाइफ से जुड़ी समस्याओं को लेकर आते और उनके प्रवचन सुनने हैं. सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के कई वीडियो वायरल होते हैं. ऐसा ही एक और वीडियो समाने आया है, जिसमें एक जादूगर प्रेमानंद महाराज से मिला और उसने वहां सभी लोगों को अपनी जादूगरी दिखाई. उसके जादू और कला को देखकर प्रेमानंद महाराज और वहां उपस्थित सभी लोग हंसने लगे.

जादूगर ने प्रेमानंद महाराज को दिखाया जादू

जादूगर ने शंकर सम्राट ने प्रेमानंद महाराज को प्रणाम करते हुए अपना जादू दिखाया किया. जादूगर ने हाथ में एक न्यूज पेपर लिया. फिर एक-एक करके उसके सारे पन्ने प्रेमानंद महाराज को दिखाए. दिखाने के बाद उसने न्यूजपेपर को फाड़ दिया. इसके बाद अपने जादू का कमाल दिखाते हुए उसने न्यूजपेपर को फिर पहले जैसा बना दिया.

इसके बाद जादूगर ने एक मोतियों की माला. माला दिखाते हुए जादूगर ने कहा कि माला की तरह इसी तरह हमारा पूरा भारत है, जिसमें सभी जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे खंड-खंड करना चाहते हैं. इसके बाद जादूगर ने पास खड़े महाराज के अनुयायी से मोतियों की माला कटवाई और सारे मोती उनके हाथ पर रख दिए. फिर धागा निकालकर हाथ बंद करवा दिए.

इसके बाद जादूगर ने माला के धागे को कटवाया और जिनके हाथ में उसने मोती निकालकर रखे थे. उसके हाथ में डाल दिए, फिर जादूगर ने हाथ खुलवाया तो मोतियों की माला जुड़ गई. जादूगर का ऐसा कमाल देखने के लिए बाद प्रेमानंद महाराज भी जमकर हंसे.

