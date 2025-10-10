विज्ञापन
डोगेश भाई की हिम्मत के सामने तेंदुए का हुआ बुरा हाल, पहले लगा होगी बराबरी की टक्कर, फिर बदल गया पूरा गेम!

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@kelly_uttarakhand) नाम के अकाउंट से शेयर की गई है. कैप्शन में लिखा- कौन जीतेगा लड़ाई हो गई तो...?? इस वीडियो को अबतक 11 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 19 हज़ार से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ‘डोगेश भाई' नाम के शख्स और एक तेंदुए का आमना-सामना दिखाया गया है. शुरुआत में लग रहा था कि तेंदुआ अपनी ताकत दिखाएगा और सबको डरा देगा, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ा, नज़ारा पूरी तरह बदल गया.

डोगेश भाई का पावर मोड ऑन!

वीडियो में देखा जा सकता है कि डोगेश भाई पूरे आत्मविश्वास से तेंदुए के सामने खड़े हैं. उनकी चाल और अंदाज़ देखकर लगता है जैसे उन्हें किसी का डर ही नहीं. कैमरे में उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन ने सबका ध्यान खींच लिया. लोगों का कहना है - “भाई के पावर के आगे तेंदुए की भी बोलती बंद हो गई!” जैसे ही डोगेश भाई ने एक कदम आगे बढ़ाया, तेंदुए की पूरी ‘स्वैग' निकल गई. उसकी हालत देखकर यूज़र्स मजे ले रहे हैं - “पहले लगा कांटे की टक्कर होगी, पर तेंदुआ तो भीगी बिल्ली बन गया!” 

देखें Video:

तेंदुए की हवा हो गई टाइट!

