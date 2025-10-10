ट्रेन की विंडो सीट पर बैठकर फोन चला रही थी महिला, तभी बाहर खड़े RPF जवान ने छीन लिया मोबाइल और फिर जो हुआ...

RPF Jawan snatches woman mobile: सोशल मीडिया पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ट्रेन की खिड़की के पास बैठी है और मोबाइल से बाहर का नज़ारा रिकॉर्ड कर रही है. तभी एक RPF जवान अचानक आगे बढ़ता है और झटके से महिला के हाथ से मोबाइल छीन लेता है. महिला पहले तो डर जाती है कि कहीं कोई चोर उसका फोन न ले गया हो, लेकिन अगले ही पल जवान मुस्कुराते हुए कहता है – “मैडम, ऐसे फोन बाहर निकालकर रखना बहुत खतरनाक है. चोर पलभर में झपट्टा मारकर भाग जाते हैं.” यह सुनते ही महिला को जवान की मंशा समझ आती है और वह मुस्कुरा देती है.

वीडियो का मकसद था जागरूकता फैलाना

RPF के इस वीडियो का मकसद यात्रियों को सतर्क करना है कि ट्रेन की खिड़की से बाहर फोन निकालकर फोटो या वीडियो बनाना चोरी के लिए निमंत्रण देने जैसा है. रेलवे के अनुसार, ऐसे कई मामले दर्ज हुए हैं जिनमें अपराधी ट्रेन की रफ्तार के बीच झपट्टा मारकर मोबाइल उड़ा ले जाते हैं.

देखें Video:

‘कमाल का तरीका है समझाने का'

वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स के ढेरों रिएक्शन आए हैं.किसी ने कहा, “RPF ने बहुत बढ़िया तरीका अपनाया,” तो किसी ने लिखा, “अगर हर विभाग ऐसे समझाए, तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे. रेलवे ने भी इस वीडियो को यात्रियों के लिए चेतावनी संदेश के रूप में शेयर किया है और सभी से अनुरोध किया है कि यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान को सुरक्षित रखें.

यह भी पढ़ें: 96 लाख की नौकरी ठुकराकर टेक एक्सपर्ट ने की इतने की डिमांड, वायरल हुआ पोस्ट तो लोग बोले- हमें रख लो

कुछ महीने के बच्चे ने ऐसे पढ़ी ABCD, देखकर चौंक गए लोग, बोले- कहीं ये खान सर का बेटा तो नहीं!

पाकिस्तान टोल प्लाजा का सीन देख हंसी से लोटपोट हुए लोग, बोले- पहले टोल संभाल लो फिर कश्मीर मांगना!