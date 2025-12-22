महाभारत के दुशासन ने प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात, बोले- कभी मांस नहीं खाया ना कोई नशा किया

स्टार प्लस के पॉपुलर शो ‘महाभारत' में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले एक्टर अर्पित रांका आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हैं. पर्दे पर नेगेटिव और इतने क्रूर किरदार निभा चुके अर्पित असल जिंदगी में बेहद संवेदनशील हैं हालांकि ऑनस्क्रीन इमेज उनकी काफी अलग है जिससे लोग घबरा भी जाते हैं लेकिन पर्दे पर पॉपुलर इमेज का रियल लाइफ से कोई लेनादेना नहीं है. हाल ही में वे वृंदावन गए और प्रेमानंद महाराज से मिलकर आशीर्वाद लिया.

प्रेमानंद महाराज के सामने खुलकर बोले अर्पित

अर्पित ने महाराज जी के सामने अपने मन की सभी बातें रख दीं. उन्होंने बताया कि वे अक्सर महाखलनायकों जैसे दुर्योधन, कंस और रावण के रोल निभाते आए हैं. नए प्रोजेक्ट मिलने के इंतजार में मन बेचैन रहता है, भविष्य को लेकर चिंता सताती है और खासकर बच्चों के बारे में नेगेटिव विचार आते हैं. इस पर प्रेमानंद महाराज ने सलाह दी कि ऐसे समय में भगवान का नाम जपें और योग करें.

अर्पित ने आगे कहा कि वे रोज सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जीवन में कभी मांसाहार या किसी नशे का सेवन नहीं किया. वे महाराज जी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं और उनके दर्शन से खुद को धन्य मान रहे हैं.

‘महाभारत' कास्ट की मजबूत बॉन्डिंग

शो के निर्देशक मुकेश कुमार सिंह समय-समय पर कास्ट के साथ रीयूनियन करते हैं. अर्पित रांका के अलावा विन राणा, अहम शर्मा, शहीर शेख, सौरभ राज जैन, रोहित भारद्वाज जैसे कलाकार इन रीयूनियन में शामिल होते हैं और पुरानी यादें ताजा करते हैं. ये शो स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ था और दूरदर्शन की रामायण के बाद इस शो का जबरदस्त क्रेज हुआ था.