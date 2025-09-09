दीदी सूट ले लो, ये वही सूट है जो आपके ख़्वाबों में... सेल्समैन के सूट बेचने का ऐसा अंदाज़ कभी नहीं देखा होगा

इंटरनेट पर कई बार कुछ ऐसा सामने आ जाता है जो ये साबित कर जाता है कि भारत में रत्नों की कमी नहीं है. आप जो भी काम करें उसे पूरे दिल से करें तो जमाना आपकी चर्चा जरूर करेगा. एक वीडियो जो इन दिनों वायरल हो रहा है, उसमें एक आदमी बेहद मनोरंजक तरीके से महिलाओं के सूट बेच रहा है. एक साधारण से ऑफर में इस सेल्समैन ने कॉमेडी का ऐसा तड़का लगाया है कि सुनने वाला हंसे बिना नहीं रह पा रहे और तारीफ किए जा रहे हैं.

इस क्लिप में, वह आदमी अपने रंग-बिरंगे, कढ़ाई वाले सूटों के स्टॉल के पास खड़ा है और हमेशा की तरह "मैडम सूट ले लो" की बजाय, एक ऐसा मोनोलॉग बोल रहा है जो वाकई कॉमेडी का खजाना है. वह कहता है, "दीदी सूट ले लो, ये वही सूट है जो आपके ख़्वाबों में आती थी. ये सूट पहनकर शादी में जाना, खूब एटीट्यूड दिखाना, ननद को जलाना और सास को दे देना पुराना, फिर सास कहेगी धूम ताना ना ना ना."

देखें Video:

इंटरनेट पर लगी तारीफों की झड़ी

एक यूजर ने इस व्यक्ति की लगन की तारीफ करते हुए लिखा, "कितना मेहनती इंसान है, सलाम है इसे. हम चाहे कोई भी काम करें, हमें उसे पूरे दिल और जान से करना चाहिए." एक अन्य ने लिखा, "भैया को एमटीवी हसल भेजो." एक व्यक्ति ने आगे कहा, "पुरुष अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं."

इस वीडियो को वायरल बनाने वाला सिर्फ उसकी कॉमेडी भरी पंचलाइन नहीं है, बल्कि इस रेहड़ी वाले की बेबाक सेल्समैनशिप है. तय है कि आप इसे बार-बार देखेंगे. यह क्लिप यह भी साबित करती है कि आपको किसी बड़े कैम्पेन या मार्केटिंग के हथकंडों की जरूरत नहीं है. कभी-कभी, थोड़ा ह्यूमर और भरपूर आत्मविश्वास ऐसे चमत्कार कर सकता है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी.

