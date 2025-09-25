विज्ञापन
विशेष लिंक

ससुरजी आटा मांड रहे और सामने बैठकर देख रही बहू, बेटे ने शेयर किया Video, लोगों का दिल खुश हो गया

वीडियो में आप देखेंगे कि एक शख्स (बेटा) कैमरा पहले बहू की ओर करता है और कहता है, बहू बैठी हुई है और फिर कैमरा ससुर की तरफ जाता है और शख्स कहता है कि ससुर आटा मांड रहे है.

Read Time: 3 mins
Share
ससुरजी आटा मांड रहे और सामने बैठकर देख रही बहू, बेटे ने शेयर किया Video, लोगों का दिल खुश हो गया
सामने बैठी है बहू, आटा मांड रहे ससुरजी, बेटे ने वीडियो बनाकर किया शेयर

बहुओं को ससुराल में काम करने के बाद भी खूब ताने मारे जाते हैं. कई मामलों में बहू भी काम नहीं करती है और दिनभर ससुरालियों की बातें सुनती रहती हैं. वहीं, कई पत्नियां तो अपने पतियों को घर का नौकर बनाकर रखती हैं और कुछ पत्नियां ऐसी भी होती हैं, जो पति से किचन में थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए बोलती हैं. कुल मिलाकर घर में पति और पत्नी सभी काम ही कर रहे हैं. कई दफा ऐसा हो जाता है, जब पत्नी या फिर कहे घर की बहू बीमार पड़ जाती है या चोटिल हो जाती है, तो घर के बाकी सदस्यों पर घर के सारे काम की जिम्मेदारी आ जाती है. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा है. इस वीडियो में बहू बैठी है और उसके सामने उसका ससुर आटा मांड रहा है.

बहु के सामने आटा मांड रहा ससुर (Father In Law Viral Video)

वीडियो में आप देखेंगे कि एक शख्स (बेटा) कैमरा पहले बहू की ओर करता है और कहता है, बहू बैठी हुई है और फिर कैमरा ससुर की तरफ जाता है और शख्स कहता है कि ससुर आटा मांड रहे है. यानि शख्स सीधे-सीधे बहू को टारगेट कर रहा है. इतने में आटा मांड रहे ससुरजी अपनी बहू का पक्ष लेते हुए बोलते हैं, हाथ में लग रही है, रात भर परेशान रही है, घर में सहयोग से ही काम होता है, अगर हम एक-दूजे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बताए कैसे घर में खुशियां आएंगी'. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं.

देखें Video:
 

लोगों ने कहा इसमें गलत क्या है (Users on Father in law Video)

वीडियो शेयर कर बहू ने लिखा है, बेटे ने रील बनाई है तभी शायद आप देख पाए हैं और वह पहले से ही मेरी हेल्प कर रहे हैं'. इसपर पहला यूजर लिखता है, ससुर जी अनुभवी हैं, तुम भी सीख जाओगे समय के साथ'. दूसरा लिखता है, तुम भी कर रहे हो, अगर तुम्हें ये सब देखकर बुरा लग रहा है तो जाओ अपने पिता की हेल्प करो, यह बहुत अच्छे ससुर जी हैं, सभी को अपने घर का काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए. तीसरा यूजर लिखता है, ऐसा सौभाग्य सभी को प्राप्त हो'. एक ने लिखा है, ससुर भी तो बाप होते हैं'. अब इस वीडियो पर लोग ससुर जी के काम करने को बिल्कुल भी गलत नहीं मान रहे हैं. इस वीडियो पर 4 लाख 70 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

यह भी पढ़ें: पानी पी रहा था, बैलेंस बिगड़ा और बालकनी से जा गिरा शख्स, नीचे का नज़ारा देख लोगों के उड़े होश, जोधपुर का Video वायरल

लड़की के आए पहले पीरियड्स, घरवालों ने लुटाया प्यार, पिता ने लगाया गले, Video पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

मेरा भाई जेल जा रहा है...कटघरे में खड़े भाई की शख्स ने बना दी रील, वायरल हुआ Video, लोगों ने दिल खोलकर दी बधाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Reels, Viral Story, Father In Law Kneads Dough
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com