पूड़ी की जगह पिज्जा... नन्ही बच्ची ने Cute अंदाज़ में बताया कैसा होना चाहिए कन्या भोज, 2 करोड़ लोगों ने देखा

देश में इस वक्त माता रानी के नवरात्रि की धूम है. जगह-जगह माता रानी के पंडाल लगे हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है. आज नवरात्रि का आठवां दिन है और लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं. अष्टमी और नौवीं पर घर-घर कन्या भोज होगा, जिसमें आलू की सब्जी, पूड़ी, खीर, फल, और गरम-गरम हलवे के साथ पैसे भी दिए जाएंगे. ऐसे में भक्त कन्या भोज की तैयारी में जुट गये हैं. सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोगों को भक्ति में डूबे देखा जा रहा है. अब सोशल मीडिया पर आया यह वीडियो आपका दिल जीत लेगा. इसमें बच्ची की क्यूटनेस आपका दिल जीत लेगी.



बच्ची का कन्या भोज वीडियो (Cute Girl Kanya Bhoj Viral Video)

इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक नन्ही परी कन्या भोज का मेन्यू बता रही है और सब कुछ अपने हिसाब से तय करती दिख रही है. इस फूल सी बच्ची ने कन्या भोज का पूरा मेन्यू ही बदल डाला है. वीडियो में यह क्यूट बच्ची कहती दिख रही है, इस नवरात्रि सभी मम्मी ध्यान से सुनें, कन्या भोजन का खाना चेंज हो गया है, पूड़ी की जगह पिज्जा देना, हलवा की जगह केक देना, खीर की जगह की जगह पास्ता देना, मीठे में चॉकलेट देना, इस बार पैसे नहीं देना भैया, टेडी बियर देना, पैसे तो मम्मी रख लेती है, सीताराम'. अब इस वीडियो पर लोगों के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं.

देखें Video:



लोगों ने कहा कितनी क्यूट है (Cute Girl Kanya Bhoj Video)

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'बहुत सही बेटा, चेंज होना चाहिए'. दूसरा यूजर लिखता है, 'इतने प्यार से बोल रही है तो चेंज करना होगा'. तीसरे ने लिखा है, 'कितनी क्यूट है यार'. एक और लिखता है, 'ओके देवी जी, जैसा कहोगे वैसा करेंगे, लेकिन आपको मेरे घर कन्या भोज में आना होगा'. एक और लिखा है, 'लेकिन बिटिया माता रानी को हलवा पूड़ी, छोले ही पसंद है, वो तो पिज्जा, चॉकलेट नहीं खाती है बेटू'. एक अन्य ने लिखा है, यह मुद्दा संसद में उठना चाहिए, बहुत ही गंभीर विषय है'. इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है.

यह भी पढ़ें: बेटियों के साथ 'चौधरी' गाने पर डांस करते इस पिता ने जीता दिल, लोग बोले - लड़की के पापा होना है सबसे बड़ी खुशी

मंदिर से हनुमान जी उठाकर भागा बच्चा, फिर प्यार से लगाई दवा, मां डांटती रही, Video में देखें आगे क्या हुआ

आधा हैंडल, बिना ब्रेक और सीट की साइकिल से स्कूल जाता है ये बच्चा, वायरल Video देख कांप उठेगा कलेजा