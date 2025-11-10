1 हाथ से पानी से भरी टंकी उठाकर ताकत दिखा रहा था बंदा, देख लोग बोले- ये तो 'कलयुगी फर्जी बाहुबली' निकला

Man Lifts Water Tank Viral: सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो सकता है...कभी डांस, कभी जुगाड़, तो कभी हैरान कर देने वाले हैक. अब एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसमें एक शख्स एक हाथ से पानी से भरी टंकी उठा लेता है. पहली नजर में कोई भी कह देगा, 'वाह...यह तो असली बाहुबली है', लेकिन जनाब इंटरनेट के जासूसों ने उसकी ट्रिक कुछ ही सेकंड में पकड़ ली और फिर बना दिया 'कलयुग का बाहुबली.'

वायरल हो रहा वीडियो (instagram top fun real)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक के सामने काली रंग की प्लास्टिक टंकी रखी है. टंकी के मुहाने से पानी छलकता दिखता है, जिससे लगता है कि वह पूरी तरह भरी हुई है. इसके बाद वह शख्स कैमरे की ओर देखता है, मुस्कुराता है और फिर एक हाथ से पूरी टंकी उठा लेता है. इतना देखकर कोई भी दंग रह जाए, लेकिन इंटरनेट की जनता कहां इतनी आसानी से मानने वाली थी.

कमेंट्स में मचा बवाल '500 लीटर नहीं, भाई 5 लीटर' (One Hand Water Tank Video)

इस मजेदार वीडियो को इंस्टाग्राम हैंडल @love_krishna_ninama से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 28.4 मिलियन (करीब 3 करोड़) व्यूज मिल चुके हैं. करीब 4.8 लाख लाइक्स और 35 हजार कमेंट्स इस बात का सबूत हैं कि लोगों ने इस 'फर्जी ताकत' का खूब मजाक बनाया. कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, 'भाई कलयुग का बाहुबली है.' दूसरे ने मजे में कहा, '500 लीटर नहीं, 5 लीटर होगी टंकी.' वहीं किसी ने लिखा , 'ऊपर थोड़ा पानी, बाकी सब हवा.' लोगों ने वीडियो स्लो मोशन में देखकर बताया कि टंकी खाली थी, सिर्फ मुंह पर पानी डाला गया था ताकि लगे कि भरी हुई है.

यह वीडियो जितना फनी है, उतना ही क्रिएटिव भी. कुछ यूजर्स ने इसे 'कंटेंट क्रिएशन मास्टरक्लास' बताया, तो कुछ ने लिखा 'भाई ने स्मार्टनेस और एडिटिंग दोनों में डिग्री ले रखी है.' मतलब साफ है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज हकीकत नहीं होती.

