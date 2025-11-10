साड़ी का पल्लू खिसकने से बचाने वाली सेफ्टी पिन ने सोशल मीडिया पर मचाया हल्ला, कीमत सुन लगेगा 440 वोल्ट का झटका

Prada Safety Pin Luxury Fashion Item Costs: घर की अलमारी या हैंडबैग में पड़ी रहने वाली छोटी-सी सेफ्टी पिन अगर 69 हजार रुपये की निकले, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यही हुआ जब इटली के लग्जरी फैशन ब्रांड Prada ने एक साधारण सेफ्टी पिन को 'Crochet Safety Pin Brooch' के नाम से लॉन्च किया, जिसके बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तहलका मच गया.

Prada का नया 'फैशन एक्सेसरी' बना चर्चा का विषय (luxury fashion item)

Prada ने इस पिन को मेटल से बनाया है, जिस पर रंग-बिरंगे धागों से क्रोशे डिजाइन लपेटा गया है और बीच में उनका क्लासिक लोगो जड़ा है. कंपनी के मुताबिक यह सिर्फ एक पिन नहीं, बल्कि 'आधुनिक फैशन का प्रतीक' है, लेकिन इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि, 'भाई, यही चीज 5 रुपये में मिल जाएगी, बस Prada का टैग हटा दो.'

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन 'इतने में तो शादी का सूट सिलवा लूं' (Prada safety pin)

जैसे ही Prada की यह सेफ्टी पिन ऑनलाइन आई, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी. एक यूजर ने लिखा, 'मेरी दादी इससे बेहतर बना देंगी, वो भी फ्री में.' दूसरे ने कहा, 'इतनी कीमत में तो मैं अपना पूरा वॉर्डरोब अपग्रेड कर लूं.' कई लोगों ने इसे 'फैशन के नाम पर ठगी' बताया, तो कुछ ने लिखा, 'इतना तो मुझ पर कर्ज है.'

आखिर इतनी कीमत क्यों? (expensive safety pin)

फैशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लक्जरी ब्रांड्स का दाम मटेरियल से नहीं, बल्कि ब्रांड वैल्यू और एक्सक्लूसिविटी से तय होता है. Prada ने इस साधारण पिन को एक 'फैशन स्टेटमेंट' बना दिया है, यानी इसे पहनना अब सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि पहचान का हिस्सा है. पर आम लोगों के लिए, 69 हजार की पिन बस 'दिखावे का खेल' लगती है. Prada की यह सेफ्टी पिन भले ही अमीरों की पसंद बन जाए, लेकिन इंटरनेट पर यह 'फैशन का नया मीम स्टार' बन चुकी है. कोई इसे कला बता रहा है, तो कोई कह रहा है, 'भाई, इतने में तो सोने की पिन आ जाए.'

